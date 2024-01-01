Отличный суп, который справится с похмельем — видео рецепт

Куриный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой куриный суп. Он довольно таки легкий и отлично подойдет в качестве легкого блюда после праздников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

вода 2 л;

куриное мясо 300-400 г;

морковь 1 шт. (80-100 г);

лук 1 шт;

яйцо 2 шт;

картофель 4 шт;

лавровый лист 1 шт;

черный перец 6-8 горошин;

соль.

Способ приготовления

Куриное мясо отварить до готовности. Снять пенку с бульона.

Куриное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель на кубики. Очень мелко нарезать лук. Добавить лук и картофель в бульон.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить до готовности картофеля.

Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на мелкой терке и пассировать на растительном масле.

Куриное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное мясо на порционные кусочки. Добавить в бульон морковь и мясо. Посолить по вкусу.

Добавление мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного воды к яйцам и перемешать их вилкой. Добавить яйца в суп. Дать закипеть и снять с огня.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подать с зеленью и хлебом, намазанным сливочным маслом.

Куриный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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