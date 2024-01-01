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Антипохмельный куриный суп "кудрявый" по рецепту мамы

1 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Отличный суп, который справится с похмельем — видео рецепт
Куриный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой куриный суп. Он довольно таки легкий и отлично подойдет в качестве легкого блюда после праздников

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • вода 2 л;
  • куриное мясо 300-400 г;
  • морковь 1 шт. (80-100 г);
  • лук 1 шт;
  • яйцо 2 шт;
  • картофель 4 шт;
  • лавровый лист 1 шт;
  • черный перец 6-8 горошин;
  • соль. 

Способ приготовления 

Куриное мясо отварить до готовности. Снять пенку с бульона. 

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Куриное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель на кубики. Очень мелко нарезать лук. Добавить лук и картофель в бульон. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить до готовности картофеля.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на мелкой терке и пассировать на растительном масле.

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Куриное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное мясо на порционные кусочки. Добавить в бульон морковь и мясо. Посолить по вкусу.

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Добавление мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного воды к яйцам и перемешать их вилкой. Добавить яйца в суп. Дать закипеть и снять с огня.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подать с зеленью и хлебом, намазанным сливочным маслом. 

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Куриный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт солянки из ингредиентов, которые остались после праздников. 

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