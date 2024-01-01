Отличный суп, который справится с похмельем — видео рецепт

Антипохмельный куриный суп "кудрявый" по рецепту мамы
Очень вкусный и простой куриный суп. Он довольно таки легкий и отлично подойдет в качестве легкого блюда после праздников.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- вода 2 л;
- куриное мясо 300-400 г;
- морковь 1 шт. (80-100 г);
- лук 1 шт;
- яйцо 2 шт;
- картофель 4 шт;
- лавровый лист 1 шт;
- черный перец 6-8 горошин;
- соль.
Способ приготовления
Куриное мясо отварить до готовности. Снять пенку с бульона.
Нарезать картофель на кубики. Очень мелко нарезать лук. Добавить лук и картофель в бульон.
Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить до готовности картофеля.
Натереть морковь на мелкой терке и пассировать на растительном масле.
Нарезать куриное мясо на порционные кусочки. Добавить в бульон морковь и мясо. Посолить по вкусу.
Добавить немного воды к яйцам и перемешать их вилкой. Добавить яйца в суп. Дать закипеть и снять с огня.
Подать с зеленью и хлебом, намазанным сливочным маслом.
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