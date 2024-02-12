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4 лайфхаков от Клопотенко, как варить спагетти

12 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно варить спагетти — лайфхаки от Клопотенко
Спагетти с соусом. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно выбрать и приготовить спагетти, чтобы они получились идеальными по структуре и вкусу. Попытайтесь следовать этим лайфхакам и вы начнете готовить спагетти по новому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • спагетти;
  • вода;
  • соль.

Выбирайте спагетти из твердых сортов пшеницы

Когда в следующий раз будете выбирать спагетти, внимательно прочтите этикетку. Там должно указываться, что паста изготовлена из твердых сортов пшеницы.

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Различные спагетти. Фото: YouTube @klopotenko

В такой пасте больше клейковины, это значит, что она после приготовления не будет слипаться как паста из мягких сортов, не будет развариваться, а будет эластичной и более вкусной.

Используйте много воды

Для того чтобы спагетти равномерно сварились и не слиплись, используйте достаточное количество воды. Евгений Клопотенко предлагает воспользоваться следующей пропорцией: на 100 г спагетти использовать 1 литр воды и 10 г соли. Этот способ уже неоднократно проверен и доказал свою эффективность.

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Кастрюля с водой. Фото: YouTube @klopotenko

Приготовьте собственный соус

"Я очень прошу вас забыть о готовых соусах и кетчупах. Ни один из них не даст вам такого вкуса, который вы получите при приготовлении собственного соуса",  сказал Клопотенко.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Вы можете использовать свежие помидоры в сезон или консервированные томаты зимой. Достаточно немного проварить томаты с чесноком и сухими пряными травами, и вы получите удивительно вкусную заправку для вашей пасты.

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Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Добавьте воду от варки спагетти

Не торопитесь выливать воду от варки спагетти. Вы можете добавить ее к соусу, чтобы он стал более гладким, или просто добавьте его вместе с растительным маслом после того, как выложите спагетти на тарелку.

Раньше мы писали, как быстро приготовить овсянку — лайфхак от Клопотенко.

Еще мы писали, как правильно готовить горох — лайфхаки от Клопотенко.

Также мы писали, что Клопотенко рассказал, как готовить сочное и нежное куриное филе.

Еще Клопотенко показал, как идеально жарить яйца.

Евгений Клопотенко
лайфхаки
рецепты
шеф-повар
гарнир
спагетти
макаронны

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