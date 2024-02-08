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3 секрета пышных оладий на кефире

8 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт пышных оладьев на сковороде — видео
Пышные оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это простой рецепт оладьев на кефире. Вы узнаете три секрета их приготовления, благодаря которым они всегда будут пышными и воздушными, без неприятного привкуса соды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кефир 250 мл;
  • яйцо 1 шт.;
  • мука 180-200 г (добавляйте частями, контролируя густоту теста);
  • сахар 2-3 ст. л.;
  • ванилин щепотка (по желанию для аромата);
  • сода 1/3-1/2 ч. л.;
  • соль;
  • растительное масло. 

Способ приготовления 

Первый секрет пышности оладьев: кефир должен быть теплым или комнатной температуры, но ни в коем случае не холодным из холодильника. В теплой среде реакция соды и кефира будет проходить быстрее и качественнее. 

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Яйцо и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйцо с сахаром, солью, по желанию добавить ванилин для аромата. Влить теплый кефир, перемешать. Частями добавить просеянную пшеничную муку, замешивая негустое тесто. Не добавляйте слишком много муки, иначе оладьи получатся "забитыми", но и не слишком мало, чтобы оладьи не сильно растекались на сковороде. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соду, хорошо перемешать. Готовое тесто оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы прошла реакция соды и кефира и сработала клейковина муки, — это второй секрет пышных оладьев.

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Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое тесто ни в коем случае не перемешиваем, чтобы не разрушить воздушность. Это третий секрет пышных оладьев. 

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Оладьи на салфетке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно выкладываем тесто ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом. Жарим до румяности под крышкой. 

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Готовые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. 

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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