Рецепт пышных оладьев на сковороде — видео

3 секрета пышных оладий на кефире
Это простой рецепт оладьев на кефире. Вы узнаете три секрета их приготовления, благодаря которым они всегда будут пышными и воздушными, без неприятного привкуса соды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кефир 250 мл;
- яйцо 1 шт.;
- мука 180-200 г (добавляйте частями, контролируя густоту теста);
- сахар 2-3 ст. л.;
- ванилин щепотка (по желанию для аромата);
- сода 1/3-1/2 ч. л.;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
Первый секрет пышности оладьев: кефир должен быть теплым или комнатной температуры, но ни в коем случае не холодным из холодильника. В теплой среде реакция соды и кефира будет проходить быстрее и качественнее.
Смешать яйцо с сахаром, солью, по желанию добавить ванилин для аромата. Влить теплый кефир, перемешать. Частями добавить просеянную пшеничную муку, замешивая негустое тесто. Не добавляйте слишком много муки, иначе оладьи получатся "забитыми", но и не слишком мало, чтобы оладьи не сильно растекались на сковороде.
Добавить соду, хорошо перемешать. Готовое тесто оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы прошла реакция соды и кефира и сработала клейковина муки, — это второй секрет пышных оладьев.
Готовое тесто ни в коем случае не перемешиваем, чтобы не разрушить воздушность. Это третий секрет пышных оладьев.
Аккуратно выкладываем тесто ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом. Жарим до румяности под крышкой.
Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
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