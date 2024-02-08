Рецепт пышных оладьев на сковороде — видео

Пышные оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это простой рецепт оладьев на кефире. Вы узнаете три секрета их приготовления, благодаря которым они всегда будут пышными и воздушными, без неприятного привкуса соды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кефир 250 мл;

яйцо 1 шт.;

мука 180-200 г (добавляйте частями, контролируя густоту теста);

сахар 2-3 ст. л.;

ванилин щепотка (по желанию для аромата);

сода 1/3-1/2 ч. л.;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Первый секрет пышности оладьев: кефир должен быть теплым или комнатной температуры, но ни в коем случае не холодным из холодильника. В теплой среде реакция соды и кефира будет проходить быстрее и качественнее.

Яйцо и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйцо с сахаром, солью, по желанию добавить ванилин для аромата. Влить теплый кефир, перемешать. Частями добавить просеянную пшеничную муку, замешивая негустое тесто. Не добавляйте слишком много муки, иначе оладьи получатся "забитыми", но и не слишком мало, чтобы оладьи не сильно растекались на сковороде.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соду, хорошо перемешать. Готовое тесто оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы прошла реакция соды и кефира и сработала клейковина муки, — это второй секрет пышных оладьев.

Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовое тесто ни в коем случае не перемешиваем, чтобы не разрушить воздушность. Это третий секрет пышных оладьев.

Оладьи на салфетке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно выкладываем тесто ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом. Жарим до румяности под крышкой.

Готовые оладьи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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