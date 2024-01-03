Риба, яка на смак, як раки — відео рецепт

Риба з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже простий рецепт корисної страви з рибою та овочами. Завдяки кропу та спеціям вона стає чимось схожа на варених раків. Для цього рецепту використовується найдоступніша риба мінтай або хек.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

мінтай чи хек 800 г;

цибуля 2 шт. (Невеликі);

морква 1 шт;

вершкове масло — невеликий шматочок (що більше, тим буде смачніше);

стебла кропу 1 пучок;

лавровий лист 1 шт;

сіль та чорний перець.

Спосіб приготування

Рибу помити, почистити, видалити плавці та чорну плівку всередині, нарізати на порційні шматочки. Посолити і залишити, поки займатимемося овочами.

Сира риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати півкільцями, моркву великою соломкою, стебла кропу нарізати крупно. Краще використовувати саме стебла кропу без верхньої зелені, для салату вони жорсткі, а для цього рецепту якраз добре підходять.

Шматочки риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковорідку кладемо вершкове масло. Чим більше вершкового масла, тим смачнішим буде соус і соковитіша риба.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі викладаємо на сковороду половину цибулі та моркви.

Риба на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На овочі кладемо шматочки риби, зверху цибулю і моркву. Все посипаємо кропом, перчимо до смаку, додаємо лавровий лист.

Риба на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо кришкою і томимо 20-25 хвилин до готовності риби.

Готові риби. . Фото: YouTube @AlinaFooDee

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