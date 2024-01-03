Риба, яка на смак, як раки — відео рецепт

"Риба, як раки" — як смачно і просто приготувати мінтай або хек
Дуже простий рецепт корисної страви з рибою та овочами. Завдяки кропу та спеціям вона стає чимось схожа на варених раків. Для цього рецепту використовується найдоступніша риба мінтай або хек.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- мінтай чи хек 800 г;
- цибуля 2 шт. (Невеликі);
- морква 1 шт;
- вершкове масло — невеликий шматочок (що більше, тим буде смачніше);
- стебла кропу 1 пучок;
- лавровий лист 1 шт;
- сіль та чорний перець.
Спосіб приготування
Рибу помити, почистити, видалити плавці та чорну плівку всередині, нарізати на порційні шматочки. Посолити і залишити, поки займатимемося овочами.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву великою соломкою, стебла кропу нарізати крупно. Краще використовувати саме стебла кропу без верхньої зелені, для салату вони жорсткі, а для цього рецепту якраз добре підходять.
На сковорідку кладемо вершкове масло. Чим більше вершкового масла, тим смачнішим буде соус і соковитіша риба.
Далі викладаємо на сковороду половину цибулі та моркви.
На овочі кладемо шматочки риби, зверху цибулю і моркву. Все посипаємо кропом, перчимо до смаку, додаємо лавровий лист.
Накриваємо кришкою і томимо 20-25 хвилин до готовності риби.
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