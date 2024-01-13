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Рецепт зимового салату з куркою та чорносливом

13 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Листковий салат з куркою — відео рецепт
Салат з куркою. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт листкового салату з куркою та чорносливом. Він урізноманітнить звичні салати і точно всім сподобається. Авокадо можна замінити на пару варених яєць та взяти звичайний майонез.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (маленьке) 1 шт;
  • авокадо 1/шт;
  • зелена цибуля 2 пера;
  • чорнослив 100 г;
  • волоські горіхи 50 г;
  • сир 40 г;
  • майонез до смаку (близько 200 г).

Спосіб приготування

Для цього салату знадобиться відварена курка, зелена цибуля, авокадо, чорнослив, сир та горіхи.

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Куряче філе відварити та нарізати дрібним кубиком. Авокадо очистити і нарізати також дрібним кубиком, а потім змішати з подрібненою цибулею.

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Куряче філе. Фото: YouTube @evadaren

Вимитий та висушений чорнослив подрібнити. Горіхи потовкти у ступці. Сир натерти на дрібній тертці.

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Шар чорносливу. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти салат шарами, ретельно промазуючи кожен шар майонезом.

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Майонез та горіхи. Фото: YouTube @evadaren

Спочатку кладемо філе, потім чорнослив, горіхи, авокадо та останнім шаром йде сир.

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Шар авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Акуратно прибрати кондитерське кільце.

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Майонез та сир. Фото: YouTube @evadaren

Дати настоятися кілька годин і можна насолоджуватися.

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Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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