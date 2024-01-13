Листковий салат з куркою — відео рецепт

Салат з куркою. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт листкового салату з куркою та чорносливом. Він урізноманітнить звичні салати і точно всім сподобається. Авокадо можна замінити на пару варених яєць та взяти звичайний майонез.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

куряче філе (маленьке) 1 шт;

авокадо 1/шт;

зелена цибуля 2 пера;

чорнослив 100 г;

волоські горіхи 50 г;

сир 40 г;

майонез до смаку (близько 200 г).

Спосіб приготування

Для цього салату знадобиться відварена курка, зелена цибуля, авокадо, чорнослив, сир та горіхи.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Куряче філе відварити та нарізати дрібним кубиком. Авокадо очистити і нарізати також дрібним кубиком, а потім змішати з подрібненою цибулею.

Куряче філе. Фото: YouTube @evadaren

Вимитий та висушений чорнослив подрібнити. Горіхи потовкти у ступці. Сир натерти на дрібній тертці.

Шар чорносливу. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти салат шарами, ретельно промазуючи кожен шар майонезом.

Майонез та горіхи. Фото: YouTube @evadaren

Спочатку кладемо філе, потім чорнослив, горіхи, авокадо та останнім шаром йде сир.

Шар авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Акуратно прибрати кондитерське кільце.

Майонез та сир. Фото: YouTube @evadaren

Дати настоятися кілька годин і можна насолоджуватися.

Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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