Листковий салат з куркою — відео рецепт

Рецепт зимового салату з куркою та чорносливом
Рецепт листкового салату з куркою та чорносливом. Він урізноманітнить звичні салати і точно всім сподобається. Авокадо можна замінити на пару варених яєць та взяти звичайний майонез.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- куряче філе (маленьке) 1 шт;
- авокадо 1/шт;
- зелена цибуля 2 пера;
- чорнослив 100 г;
- волоські горіхи 50 г;
- сир 40 г;
- майонез до смаку (близько 200 г).
Спосіб приготування
Для цього салату знадобиться відварена курка, зелена цибуля, авокадо, чорнослив, сир та горіхи.
Куряче філе відварити та нарізати дрібним кубиком. Авокадо очистити і нарізати також дрібним кубиком, а потім змішати з подрібненою цибулею.
Вимитий та висушений чорнослив подрібнити. Горіхи потовкти у ступці. Сир натерти на дрібній тертці.
На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти салат шарами, ретельно промазуючи кожен шар майонезом.
Спочатку кладемо філе, потім чорнослив, горіхи, авокадо та останнім шаром йде сир.
Акуратно прибрати кондитерське кільце.
Дати настоятися кілька годин і можна насолоджуватися.
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