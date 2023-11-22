Запечена індичка на святковий стіл — відео рецепт

Рецепт запеченої індички до Дня подяки
Зовсім скоро День подяки, не всі звикли святкувати це свято, проте пропонуємо вам ознайомитися з традиційною стравою до цього дня — запеченою індичкою. Приготуйте та здивуйте своїх гостей. До речі цей рецепт підходить і для курки, гуски чи качки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Юльця на Кухні.
Вам знадобиться:
- тушка індички;
- білий хліб;
- цибулина;
- морквина;
- яблуко;
- апельсин;
- журавлина ;
- спеції: перець чорний і червоний, сіль, імбир, мускатний горіх, прованські трави;
- 80 гр вершкового масла;
- 2 ч л солі;
- 2 ч л паприки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього беремо скибочки хліба, моркву, цибулю, середнє яблуко та апельсин.
Хліб потрібно нарізати кубиками та підсушити в духовці з прованськими травами.
За цей час потрібно нарізати кубиком цибулю та трохи її обсмажити.
Також потрібно нарізати моркву та додати до цибулі.
Нарізати яблуко та апельсин разом зі шкіркою. Також можна додати жменю журавлини.
Всі інгредієнти для начинки потрібно обсмажити.
Індичку потрібно вимочити в солоній воді перед приготуванням. Можна зробити маринад з улюбленими спеціями.
Потім кладемо індичку грудинкою догори. Кладемо начинку в середину індички. Закриваємо отвір шпажкою. Заливаємо трохи маринадом, який залишився.
Відправляємо індичку в духовку розігріту до 180 градусів та запікаємо протягом 2,5 години. Розрахувати час запікання потрібно самостійно, це 35 хвилин на кожний кілограм м'яса.
Потім потрібно взяти розтоплене вершкове масло, додати сіль та паприку. Цією сумішшю потрібно змастити індичку за годину до готовності. Також за годину до готовності індичку потрібно поливати тим соком, що виділився, кожні 20 хвилин. Якщо індичка підгорає, її можна накрити фольгою.
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