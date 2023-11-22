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Рецепт запеченої індички до Дня подяки

22 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Запечена індичка на святковий стіл — відео рецепт
Запечена індичка. Фото: YouTube @yultsianakuhni
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зовсім скоро День подяки, не всі звикли святкувати це свято, проте пропонуємо вам ознайомитися з традиційною стравою до цього дня — запеченою індичкою. Приготуйте та здивуйте своїх гостей. До речі цей рецепт підходить і для курки, гуски чи качки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Юльця на Кухні

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Вам знадобиться: 

  • тушка індички;
  • білий хліб;
  • цибулина;
  • морквина;
  • яблуко;
  • апельсин;
  • журавлина ;
  • спеції: перець чорний і червоний, сіль, імбир, мускатний горіх, прованські трави;
  • 80 гр вершкового масла;
  • 2 ч л солі;
  • 2 ч л паприки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього беремо скибочки хліба, моркву, цибулю, середнє яблуко та апельсин. 

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Нарізаний хліб. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Хліб потрібно нарізати кубиками та підсушити в духовці з прованськими травами. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

За цей час потрібно нарізати кубиком цибулю та трохи її обсмажити. 

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Начинка для індички. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Також потрібно нарізати моркву та додати до цибулі. 

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Начинка для індички. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Нарізати яблуко та апельсин разом зі шкіркою. Також можна додати жменю журавлини. 

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Додавання маринада. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Всі інгредієнти для начинки потрібно обсмажити. 

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Індичка в духовці. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Індичку потрібно вимочити в солоній воді перед приготуванням. Можна зробити маринад з улюбленими спеціями.

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Вершкове масло та спеції. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Потім кладемо індичку грудинкою догори. Кладемо начинку в середину індички. Закриваємо отвір шпажкою. Заливаємо трохи маринадом, який залишився. 

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Запечена індичка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Відправляємо індичку в духовку розігріту до 180 градусів та запікаємо протягом 2,5 години. Розрахувати час запікання потрібно самостійно, це 35 хвилин на кожний кілограм м'яса. 

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Філе індички. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Потім потрібно взяти розтоплене вершкове масло, додати сіль та паприку. Цією сумішшю потрібно змастити індичку за годину до готовності. Також за годину до готовності індичку потрібно поливати тим соком, що виділився, кожні 20 хвилин. Якщо індичка підгорає, її можна накрити фольгою. 

Раніше ми писали про дуже простий та швидкий рецепт індички до Дня подяки. 

Також ми писали про рецепт соковитого філе індички BBQ до Дня подяки. 

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