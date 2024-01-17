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Рецепт закарпатських голубців з грибами та м'ясом

17 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт автентичних голубців з грибами та м'ясом — видео
Закарпатські голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт закарпатських голубців. У кожної господині є свій перевірений рецепт та свої секрети приготування. Сподіваємося, що цей варіант приготування вам теж буде до вподоби.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 1 головка капусти (вага 1 кг 500 г).

Для начинки:

  • 1-2 цибулини;
  • 2-3 зубки часнику;
  • 250 г варених опеньок (або будь-яких інших грибів. Якщо печериці, то відварювати не потрібно);
  • 3-4 ст.л. олії;
  • 600 г яловичого фаршу;
  • 250 помідорів черрі або будь-яких томатів (можна й без них);
  • 2 ч.л. солодкої паприки;
  • 300 г рису;
  • сіль та перець до смаку.

Для заливки голубців:

  • 300 мл томатного пюре (або можна томатний сік);
  • окріп + сіль до смаку.

Для соусу:

  • 2-3 середні морквини;
  • 1-2 цибулини;
  • 3 зубки часнику;
  • 3 ст.л. олії;
  • 700 мл томатного пюре (або томатного соку);
  • 150 мл сметани (або до смаку);
  • 1 ч.л. солодкої паприки;
  • сіль, перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочтаку потрібно вибрати капусту. 

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Головка капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Покласти капусту в гарячу воду та зняти капустяне листя. 

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Листя капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Скласти капустяне листя та залишити до охолодження. 

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Листя капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно приготувтаи начинку. Для цього нарізати цибулю, гриби, помідори та часник. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні обсмажити цибулю, потім додати гриби, сіль та перець. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На іншій пательній потрібно обсмажити фарш. До фаршу додати помідори, сіль та перець. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До фаршу додаємо гриби та промитий рис. 

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Приготування голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Начинка готова, накладаємо на капустяне листя та збираємо голубці. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Вкладаємо голубці в кастрюлю, заливаємо томатним соком або томатною пастою, додаємо окріп. На дно каструлі краще покласти капустяне листя. 

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Тарілка на голубцях. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Голубці накрити тарілкою та тушкувати протягом 20 хвилин. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно приготувати засмажку. Для цього потрібно обсмажити цибулю, моркву та додати томатну пасту. 

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Соус для голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці до соусу додаємо сметану. Готові голубці подаємо зі засмажкою. 

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Голубці із соусом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

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