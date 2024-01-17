Рецепт автентичних голубців з грибами та м'ясом — видео

Закарпатські голубці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт закарпатських голубців. У кожної господині є свій перевірений рецепт та свої секрети приготування. Сподіваємося, що цей варіант приготування вам теж буде до вподоби.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 головка капусти (вага 1 кг 500 г).

Для начинки:

1-2 цибулини;

2-3 зубки часнику;

250 г варених опеньок (або будь-яких інших грибів. Якщо печериці, то відварювати не потрібно);

3-4 ст.л. олії;

600 г яловичого фаршу;

250 помідорів черрі або будь-яких томатів (можна й без них);

2 ч.л. солодкої паприки;

300 г рису;

сіль та перець до смаку.

Для заливки голубців:

300 мл томатного пюре (або можна томатний сік);

окріп + сіль до смаку.

Для соусу:

2-3 середні морквини;

1-2 цибулини;

3 зубки часнику;

3 ст.л. олії;

700 мл томатного пюре (або томатного соку);

150 мл сметани (або до смаку);

1 ч.л. солодкої паприки;

сіль, перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочтаку потрібно вибрати капусту.

Головка капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Покласти капусту в гарячу воду та зняти капустяне листя.

Листя капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Скласти капустяне листя та залишити до охолодження.

Листя капусти. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно приготувтаи начинку. Для цього нарізати цибулю, гриби, помідори та часник.

Приготування начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні обсмажити цибулю, потім додати гриби, сіль та перець.

Приготування начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На іншій пательній потрібно обсмажити фарш. До фаршу додати помідори, сіль та перець.

Додавання рису. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До фаршу додаємо гриби та промитий рис.

Приготування голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Начинка готова, накладаємо на капустяне листя та збираємо голубці.

Томатний соус. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Вкладаємо голубці в кастрюлю, заливаємо томатним соком або томатною пастою, додаємо окріп. На дно каструлі краще покласти капустяне листя.

Тарілка на голубцях. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Голубці накрити тарілкою та тушкувати протягом 20 хвилин.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно приготувати засмажку. Для цього потрібно обсмажити цибулю, моркву та додати томатну пасту.

Соус для голубців. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці до соусу додаємо сметану. Готові голубці подаємо зі засмажкою.

Голубці із соусом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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