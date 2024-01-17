Рецепт автентичних голубців з грибами та м'ясом — видео

Рецепт закарпатських голубців з грибами та м'ясом
Рецепт закарпатських голубців. У кожної господині є свій перевірений рецепт та свої секрети приготування. Сподіваємося, що цей варіант приготування вам теж буде до вподоби.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 головка капусти (вага 1 кг 500 г).
Для начинки:
- 1-2 цибулини;
- 2-3 зубки часнику;
- 250 г варених опеньок (або будь-яких інших грибів. Якщо печериці, то відварювати не потрібно);
- 3-4 ст.л. олії;
- 600 г яловичого фаршу;
- 250 помідорів черрі або будь-яких томатів (можна й без них);
- 2 ч.л. солодкої паприки;
- 300 г рису;
- сіль та перець до смаку.
Для заливки голубців:
- 300 мл томатного пюре (або можна томатний сік);
- окріп + сіль до смаку.
Для соусу:
- 2-3 середні морквини;
- 1-2 цибулини;
- 3 зубки часнику;
- 3 ст.л. олії;
- 700 мл томатного пюре (або томатного соку);
- 150 мл сметани (або до смаку);
- 1 ч.л. солодкої паприки;
- сіль, перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочтаку потрібно вибрати капусту.
Покласти капусту в гарячу воду та зняти капустяне листя.
Скласти капустяне листя та залишити до охолодження.
Тепер потрібно приготувтаи начинку. Для цього нарізати цибулю, гриби, помідори та часник.
На пательні обсмажити цибулю, потім додати гриби, сіль та перець.
На іншій пательній потрібно обсмажити фарш. До фаршу додати помідори, сіль та перець.
До фаршу додаємо гриби та промитий рис.
Начинка готова, накладаємо на капустяне листя та збираємо голубці.
Вкладаємо голубці в кастрюлю, заливаємо томатним соком або томатною пастою, додаємо окріп. На дно каструлі краще покласти капустяне листя.
Голубці накрити тарілкою та тушкувати протягом 20 хвилин.
Тепер потрібно приготувати засмажку. Для цього потрібно обсмажити цибулю, моркву та додати томатну пасту.
Наприкінці до соусу додаємо сметану. Готові голубці подаємо зі засмажкою.
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