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Рецепт з Галичини найніжнішого яблучного торта "небо в роті"

19 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Давній український рецепт випічки — відео
Яблучний торт. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачного яблучного пляцку. Цей рецепт з Галичини, обов'язково зберігайте, а як буде час, спробуйте приготувати.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться (складники для коржів): 

  • 300-320 г борошна;
  • 200 г жиру (масла, смальцю);
  • 50 г сметани;
  • 1 яйце;
  • 100 г цукру;
  • 1 ч.л. харчового амонію. 

Складники для начинки:

  • 1,5 кг натертих кисло-солодких яблук ( вага почищених і натертих яблук);
  • 100 г сметани;
  • 50 г масла;
  • 1 ч.л. меленої кориці;
  • 50-100 г цукру (на свій смак);
  • 4 ст. л. картопляного крохмалю;
  • 50-70 мл води (чи яблучного соку, який відцідиться). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно просіяти борошно. Знадобиться близько 300 грамів. До борошна додаємо вершкове масло. Все ретельно перетерти в крихту. 

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Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер потрібно збити одне яйце. Потім додаємо цукор, все добре перемішати. 

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Додавання цукру. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно перемішати харчовий амоній зі сметаною. Потім цю суміш додаємо до яєчної маси. 

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Амоній та сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Суміш зі сметаною та яєчною масою додаємо до крихти з борошна та вершкового масла. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все ретельно перемішати та замісити тісто. Ставимо його на 1-2 години в холодильник. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер потрібно натерти яблука. Знадобиться 1,5 кг вже натертих яблук. Зайвий сік потрібно прибрати. На вогонь ставимо кастрюлю, додаємо вершкове масло, сметану та яблука. Потім додаємо одну чайну ложку меленої кориці, готувати 5-7 хвилин. 

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Терті яблука. Фото: YouTube @nashi.besahy

До води додаємо 4 столові ложки картопляного крохмалю, все ретельно перемішати. Цю ридину додати до яблук. 

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Крохмаль та вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все ретельно перемішати та довести до кипіння. Залишити до охолодження. 

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Терті яблука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер потрібно розкатати тісто та вирізати прямокутні коржі, зробити проколи виделкою. Запікати при 180°С протягом 10 хвилин. 

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Прямокутник з тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

На корж викладаємо яблучну начинку. Таким чином збираємо торт. 

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Корж та яблучка начинка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинки потрібно класти багато, щоб торт гарно просочився. 

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Приготування торта. Фото: YouTube @nashi.besahy

Зверху потрібно поставити щось тяжке та залишити в такому вигляді для просочування. 

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Яблучний торт. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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пирог з яблуками

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