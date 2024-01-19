Давній український рецепт випічки — відео

Рецепт з Галичини найніжнішого яблучного торта "небо в роті"
Рецепт дуже смачного яблучного пляцку. Цей рецепт з Галичини, обов'язково зберігайте, а як буде час, спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться (складники для коржів):
- 300-320 г борошна;
- 200 г жиру (масла, смальцю);
- 50 г сметани;
- 1 яйце;
- 100 г цукру;
- 1 ч.л. харчового амонію.
Складники для начинки:
- 1,5 кг натертих кисло-солодких яблук ( вага почищених і натертих яблук);
- 100 г сметани;
- 50 г масла;
- 1 ч.л. меленої кориці;
- 50-100 г цукру (на свій смак);
- 4 ст. л. картопляного крохмалю;
- 50-70 мл води (чи яблучного соку, який відцідиться).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно просіяти борошно. Знадобиться близько 300 грамів. До борошна додаємо вершкове масло. Все ретельно перетерти в крихту.
Тепер потрібно збити одне яйце. Потім додаємо цукор, все добре перемішати.
Потім потрібно перемішати харчовий амоній зі сметаною. Потім цю суміш додаємо до яєчної маси.
Суміш зі сметаною та яєчною масою додаємо до крихти з борошна та вершкового масла.
Все ретельно перемішати та замісити тісто. Ставимо його на 1-2 години в холодильник.
Тепер потрібно натерти яблука. Знадобиться 1,5 кг вже натертих яблук. Зайвий сік потрібно прибрати. На вогонь ставимо кастрюлю, додаємо вершкове масло, сметану та яблука. Потім додаємо одну чайну ложку меленої кориці, готувати 5-7 хвилин.
До води додаємо 4 столові ложки картопляного крохмалю, все ретельно перемішати. Цю ридину додати до яблук.
Все ретельно перемішати та довести до кипіння. Залишити до охолодження.
Тепер потрібно розкатати тісто та вирізати прямокутні коржі, зробити проколи виделкою. Запікати при 180°С протягом 10 хвилин.
На корж викладаємо яблучну начинку. Таким чином збираємо торт.
Начинки потрібно класти багато, щоб торт гарно просочився.
Зверху потрібно поставити щось тяжке та залишити в такому вигляді для просочування.
Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".
Читайте Новини.LIVE!