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Рецепт вишуканої новорічної страви – тартар із сьомги та авокадо

18 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний салат для новорічного столу з червоною рибою – відео рецепт
Тартар із сьомги та авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це простий, ефектний та смачний рецепт тартару з червоної риби. Неймовірно просто готується, а результат ви бачите самі. Дуже легка, але при цьому ситна закуска, обов'язково побалуйте себе та своїх гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • слабосолона сьомга або лосось 150 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • манго 1 шт.;
  • зелена цибуля 3-4 пера;
  • олія без запаху 1 ст.л;
  • чорний мелений перець 1/3 ч. л;
  • лайм 1 шт.

Для подачі:

  • соус теріяки;
  • підсмажені чорний та білий кунжут;
  • мікрозелень гірчиці.

Спосіб приготування

Для початку необхідно очистити манго та порізати його на кубики.

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Манго для салату. Фото: YouTube @evadaren

Потім нарізати дрібним кубиком рибу.

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Червона риба. Фото: YouTube @evadaren

Також необхідно очистити авокадо та нарізати дрібним кубиком.

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

В авокадо додати сік лайма.

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Шматочки авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Рибу приправити і змішати з подрібненою цибулею і олією.

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Приготування тартару. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти тартар шарами. Прикрасити кунжутом та мікро зеленню.

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Приготування тартару. Фото: YouTube @evadaren

Додати теріяки та подавати з підсушеним хлібом, в ідеалі житнім.

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Готовий тартар. Фото: YouTube @evadaren

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