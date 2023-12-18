Ідеальний салат для новорічного столу з червоною рибою – відео рецепт

Тартар із сьомги та авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Це простий, ефектний та смачний рецепт тартару з червоної риби. Неймовірно просто готується, а результат ви бачите самі. Дуже легка, але при цьому ситна закуска, обов'язково побалуйте себе та своїх гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

слабосолона сьомга або лосось 150 г;

авокадо 1 шт.;

манго 1 шт.;

зелена цибуля 3-4 пера;

олія без запаху 1 ст.л;

чорний мелений перець 1/3 ч. л;

лайм 1 шт.

Для подачі:

соус теріяки;

підсмажені чорний та білий кунжут;

мікрозелень гірчиці.

Спосіб приготування

Для початку необхідно очистити манго та порізати його на кубики.

Манго для салату. Фото: YouTube @evadaren

Потім нарізати дрібним кубиком рибу.

Червона риба. Фото: YouTube @evadaren

Також необхідно очистити авокадо та нарізати дрібним кубиком.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

В авокадо додати сік лайма.

Шматочки авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Рибу приправити і змішати з подрібненою цибулею і олією.

Приготування тартару. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти тартар шарами. Прикрасити кунжутом та мікро зеленню.

Приготування тартару. Фото: YouTube @evadaren

Додати теріяки та подавати з підсушеним хлібом, в ідеалі житнім.

Готовий тартар. Фото: YouTube @evadaren

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