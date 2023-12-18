Ідеальний салат для новорічного столу з червоною рибою – відео рецепт

Рецепт вишуканої новорічної страви – тартар із сьомги та авокадо
Це простий, ефектний та смачний рецепт тартару з червоної риби. Неймовірно просто готується, а результат ви бачите самі. Дуже легка, але при цьому ситна закуска, обов'язково побалуйте себе та своїх гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- слабосолона сьомга або лосось 150 г;
- авокадо 1 шт.;
- манго 1 шт.;
- зелена цибуля 3-4 пера;
- олія без запаху 1 ст.л;
- чорний мелений перець 1/3 ч. л;
- лайм 1 шт.
Для подачі:
- соус теріяки;
- підсмажені чорний та білий кунжут;
- мікрозелень гірчиці.
Спосіб приготування
Для початку необхідно очистити манго та порізати його на кубики.
Потім нарізати дрібним кубиком рибу.
Також необхідно очистити авокадо та нарізати дрібним кубиком.
В авокадо додати сік лайма.
Рибу приправити і змішати з подрібненою цибулею і олією.
На тарілку поставити кільце кондитерське і викласти тартар шарами. Прикрасити кунжутом та мікро зеленню.
Додати теріяки та подавати з підсушеним хлібом, в ідеалі житнім.
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