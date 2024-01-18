Ідеальні вареники з картоплею — відео рецепт

Рецепт вареників із картоплею з ідеальним тістом
Вареники з картоплею на заварному тісті, з яким дуже просто та приємно працювати. Таке тісто не рветься і не розварюється, добре тримає начинку і саме по собі виходить смачним. Вареники — це завжди просто, швидко, доступно та смачно. А цей рецепт тіста для вареників — просто знахідка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 280-320 гр;
- вода (гаряча) 100мл;
- вершкове масло або олія 30 гр;
- сіль 0,5 ч. л;
- яйце 1 шт.
Для начинки:
- картопля 500 гр;
- сіль за смаком;
- вершкове масло 50 гр.
Для підсмажування:
- бекон чи сало 70-100 гр;
- цибуля 1 шт (180 гр).
Спосіб приготування
Для тіста додаємо сіль та олію у воду, перемішуємо, всипаємо частину борошна, додаємо яйце (при додаванні яйця все робимо дуже швидко, щоб яйце не зварилося), замішуємо м'яке еластичне тісто.
Борошна може знадобитися трохи менше або трохи більше, все залежить від розміру яйця та від якості борошна. Місимо тісто 5 хвилин. Залишимо відпочивати на 30 хвилин.
Картоплю відваримо у підсоленій воді до готовності. Додамо вершкове масло, добре розминаємо до однорідності. Даємо начинці повністю охолонути. У картоплю за бажанням можна додати обсмажену цибулю, сало, гриби тощо, зменшивши при цьому кількість картоплі, щоб загальна кількість начинки була близько 500 гр.
Для підсмаження на холодну сковороду викладаємо бекон або сало і смажимо на повільному вогні, щоб витопити більше жиру. Потім додаємо нарізану кубиками цибулю і смажимо до золотистості.
Тісто, що відпочило, розкочуємо в пласт товщиною 3 мм. За допомогою склянки чи блюдця вирізаємо кола. Діаметр склянки близько 9 см. Можна робити вареники і поменше.
Викласти 1 ч. л. з гіркою начинки по центру заготівлі з тіста, на той бік, що стикався зі столом, він не завітряний, тому краї дуже добре защипуватимуться. Ретельно скріплюємо краї тіста, формуючи вареник.
Викладаємо вареники в киплячу підсолену воду (на 2 л води 1 ч.л. солі) і дуже акуратно розмішуємо, щоби не пристали. Після того, як вони спливуть, варимо 3 хвилини.
У готові вареники додаємо засмажку та перемішуємо. Смачного!
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