Ідеальні вареники з картоплею — відео рецепт

Вареники з картоплею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники з картоплею на заварному тісті, з яким дуже просто та приємно працювати. Таке тісто не рветься і не розварюється, добре тримає начинку і саме по собі виходить смачним. Вареники — це завжди просто, швидко, доступно та смачно. А цей рецепт тіста для вареників — просто знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно 280-320 гр;

вода (гаряча) 100мл;

вершкове масло або олія 30 гр;

сіль 0,5 ч. л;

яйце 1 шт.

Для начинки:

картопля 500 гр;

сіль за смаком;

вершкове масло 50 гр.

Для підсмажування:

бекон чи сало 70-100 гр;

цибуля 1 шт (180 гр).

Спосіб приготування

Для тіста додаємо сіль та олію у воду, перемішуємо, всипаємо частину борошна, додаємо яйце (при додаванні яйця все робимо дуже швидко, щоб яйце не зварилося), замішуємо м'яке еластичне тісто.

Яйця та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошна може знадобитися трохи менше або трохи більше, все залежить від розміру яйця та від якості борошна. Місимо тісто 5 хвилин. Залишимо відпочивати на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю відваримо у підсоленій воді до готовності. Додамо вершкове масло, добре розминаємо до однорідності. Даємо начинці повністю охолонути. У картоплю за бажанням можна додати обсмажену цибулю, сало, гриби тощо, зменшивши при цьому кількість картоплі, щоб загальна кількість начинки була близько 500 гр.

Смажений бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для підсмаження на холодну сковороду викладаємо бекон або сало і смажимо на повільному вогні, щоб витопити більше жиру. Потім додаємо нарізану кубиками цибулю і смажимо до золотистості.

Цибуля та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто, що відпочило, розкочуємо в пласт товщиною 3 мм. За допомогою склянки чи блюдця вирізаємо кола. Діаметр склянки близько 9 см. Можна робити вареники і поменше.

Приготування картоплі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти 1 ч. л. з гіркою начинки по центру заготівлі з тіста, на той бік, що стикався зі столом, він не завітряний, тому краї дуже добре защипуватимуться. Ретельно скріплюємо краї тіста, формуючи вареник.

Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо вареники в киплячу підсолену воду (на 2 л води 1 ч.л. солі) і дуже акуратно розмішуємо, щоби не пристали. Після того, як вони спливуть, варимо 3 хвилини.

Вареники у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У готові вареники додаємо засмажку та перемішуємо. Смачного!

Вареники з картоплею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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