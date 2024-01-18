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Рецепт вареників із картоплею з ідеальним тістом

18 січня 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальні вареники з картоплею — відео рецепт
Вареники з картоплею. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вареники з картоплею на заварному тісті, з яким дуже просто та приємно працювати. Таке тісто не рветься і не розварюється, добре тримає начинку і саме по собі виходить смачним. Вареники — це завжди просто, швидко, доступно та смачно. А цей рецепт тіста для вареників — просто знахідка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 280-320 гр;
  • вода (гаряча) 100мл;
  • вершкове масло або олія 30 гр;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • яйце 1 шт.

Для начинки:

  • картопля 500 гр;
  • сіль за смаком;
  • вершкове масло 50 гр.

Для підсмажування:

  • бекон чи сало 70-100 гр;
  • цибуля 1 шт (180 гр).

Спосіб приготування

Для тіста додаємо сіль та олію у воду, перемішуємо, всипаємо частину борошна, додаємо яйце (при додаванні яйця все робимо дуже швидко, щоб яйце не зварилося), замішуємо м'яке еластичне тісто.

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Яйця та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошна може знадобитися трохи менше або трохи більше, все залежить від розміру яйця та від якості борошна. Місимо тісто 5 хвилин. Залишимо відпочивати на 30 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю відваримо у підсоленій воді до готовності. Додамо вершкове масло, добре розминаємо до однорідності. Даємо начинці повністю охолонути. У картоплю за бажанням можна додати обсмажену цибулю, сало, гриби тощо, зменшивши при цьому кількість картоплі, щоб загальна кількість начинки була близько 500 гр.

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Смажений бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для підсмаження на холодну сковороду викладаємо бекон або сало і смажимо на повільному вогні, щоб витопити більше жиру. Потім додаємо нарізану кубиками цибулю і смажимо до золотистості.

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Цибуля та бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто, що відпочило, розкочуємо в пласт товщиною 3 мм. За допомогою склянки чи блюдця вирізаємо кола. Діаметр склянки близько 9 см. Можна робити вареники і поменше. 

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Приготування картоплі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти 1 ч. л. з гіркою начинки по центру заготівлі з тіста, на той бік, що стикався зі столом, він не завітряний, тому краї дуже добре защипуватимуться. Ретельно скріплюємо краї тіста, формуючи вареник.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо вареники в киплячу підсолену воду (на 2 л води 1 ч.л. солі) і дуже акуратно розмішуємо, щоби не пристали. Після того, як вони спливуть, варимо 3 хвилини.

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Вареники у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У готові вареники додаємо засмажку та перемішуємо. Смачного!

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Вареники з картоплею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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