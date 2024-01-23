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Рецепт вафель з м'ясом, які схожі на чебуреки

23 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Спробуйте приготувати прості чебуреки — відео
Вафлі з м'ясом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі вафлі з м'ясом готуються дуже просто та нагадують чебуреки. Ідеальний рецепт для тих, хто полюбляє пиріжки з м'ясом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • сіль — 1 ст.л. без гірки;
  • перець мелень;
  • вафлі — 1 уп.;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія для змаження.

Спосіб приготування

М'ясо перемелюємо у фарш, лук теж перемелюємо та об'єднуємо.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додати сіль, перець та все добре перемішати.

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Фарш та лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Беремо вафлі, накладаємо трішки начинки та накриваємо.

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Вафлі із фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі розбиваємо яйця в тарілку та збиваємо вилкою, додаємо сіль та перець за смаком.

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Вафлі у клярі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожну вафлю занурюємо в яйця та смажимо на середньому вогні з обох боків до золотої скоринки.

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Вафлі на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

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вафлі
м'ясний фарш

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