Спробуйте приготувати прості чебуреки — відео

Вафлі з м'ясом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Такі вафлі з м'ясом готуються дуже просто та нагадують чебуреки. Ідеальний рецепт для тих, хто полюбляє пиріжки з м'ясом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

м'ясо — 500 г;

лук — 2 шт.;

сіль — 1 ст.л. без гірки;

перець мелень;

вафлі — 1 уп.;

яйця — 2 шт.;

олія для змаження.

Спосіб приготування

М'ясо перемелюємо у фарш, лук теж перемелюємо та об'єднуємо.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додати сіль, перець та все добре перемішати.

Фарш та лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Беремо вафлі, накладаємо трішки начинки та накриваємо.

Вафлі із фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі розбиваємо яйця в тарілку та збиваємо вилкою, додаємо сіль та перець за смаком.

Вафлі у клярі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожну вафлю занурюємо в яйця та смажимо на середньому вогні з обох боків до золотої скоринки.

Вафлі на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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