Спробуйте приготувати прості чебуреки — відео

Рецепт вафель з м'ясом, які схожі на чебуреки
Такі вафлі з м'ясом готуються дуже просто та нагадують чебуреки. Ідеальний рецепт для тих, хто полюбляє пиріжки з м'ясом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- м'ясо — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- сіль — 1 ст.л. без гірки;
- перець мелень;
- вафлі — 1 уп.;
- яйця — 2 шт.;
- олія для змаження.
Спосіб приготування
М'ясо перемелюємо у фарш, лук теж перемелюємо та об'єднуємо.
Додати сіль, перець та все добре перемішати.
Беремо вафлі, накладаємо трішки начинки та накриваємо.
Далі розбиваємо яйця в тарілку та збиваємо вилкою, додаємо сіль та перець за смаком.
Кожну вафлю занурюємо в яйця та смажимо на середньому вогні з обох боків до золотої скоринки.
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