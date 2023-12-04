Дуже смачний новорічний салат — відео рецепт

Салат "цап у городі". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Салат, який завжди приваблює увагу першим. Готується швидко, виходить смачно, а виглядає гарно. Додаючи різні інгредієнти, салат кожного разу як новий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1/2 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

ковбаса — 200 г;

кукурудза — 1 банка;

морква по-корейськи — 100-150 г;

цибуля синя — 1 шт.;

майонез — 2-3 ст.л.;

чіпси до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти консервовану кукурудзу та викласти її однією купкою на тарілку.

Інгрідієнти для салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім викладаємо корейську моркву, також купкою.

Кукурудза та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно нарізати солодкий перець соломкою та також покласти купкою.

Солодкий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати синю цибулю, так само покласти її на тарілку у вигляді купки.

Синя цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати ковбасу, можна взяти шинку чи куряче філе. Викласти на тарілку купкою.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо пекінську капусту та нарізаємо, складаємо на тарілку.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер в середину кладемо майонез. Зверху додати чіпси за смаком.

Готовий салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перед самою подачею перемішати весь салат.

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