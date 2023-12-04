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Рецепт українського салату на всі випадки життя "цап у городі"

4 грудня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний новорічний салат — відео рецепт
Салат "цап у городі". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат, який завжди приваблює увагу першим. Готується швидко, виходить смачно, а виглядає гарно. Додаючи різні інгредієнти, салат кожного разу як новий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • пекінська капуста — 1/2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • ковбаса — 200 г;
  • кукурудза — 1 банка;
  • морква по-корейськи — 100-150 г;
  • цибуля синя — 1 шт.;
  • майонез — 2-3 ст.л.;
  • чіпси до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти консервовану кукурудзу та викласти її однією купкою на тарілку. 

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Інгрідієнти для салату. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім викладаємо корейську моркву, також купкою. 

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Кукурудза та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно нарізати солодкий перець соломкою та також покласти купкою. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати синю цибулю, так само покласти її на тарілку у вигляді купки. 

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Синя цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім потрібно нарізати ковбасу, можна взяти шинку чи куряче філе. Викласти на тарілку купкою. 

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Пекінська капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер беремо пекінську капусту та нарізаємо, складаємо на тарілку. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер в середину кладемо майонез. Зверху додати чіпси за смаком. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перед самою подачею перемішати весь салат. 

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