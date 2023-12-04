Дуже смачний новорічний салат — відео рецепт

Рецепт українського салату на всі випадки життя "цап у городі"
Салат, який завжди приваблює увагу першим. Готується швидко, виходить смачно, а виглядає гарно. Додаючи різні інгредієнти, салат кожного разу як новий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1/2 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- ковбаса — 200 г;
- кукурудза — 1 банка;
- морква по-корейськи — 100-150 г;
- цибуля синя — 1 шт.;
- майонез — 2-3 ст.л.;
- чіпси до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти консервовану кукурудзу та викласти її однією купкою на тарілку.
Потім викладаємо корейську моркву, також купкою.
Тепер потрібно нарізати солодкий перець соломкою та також покласти купкою.
Потім потрібно нарізати синю цибулю, так само покласти її на тарілку у вигляді купки.
Потім потрібно нарізати ковбасу, можна взяти шинку чи куряче філе. Викласти на тарілку купкою.
Тепер беремо пекінську капусту та нарізаємо, складаємо на тарілку.
Тепер в середину кладемо майонез. Зверху додати чіпси за смаком.
Перед самою подачею перемішати весь салат.
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