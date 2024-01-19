Дуже смачні оладки, на смак, як м'ясо — відео рецепт

Рецепт традиційної страви української кухні — "цибуляники"
Ці оладки виходять злегка солодкуваті, з хрусткою скоринкою і ідеально поєднуються зі сметаною. "Цибуляники" — це традиційна страва української кухні, яку потрібно обов'язково приготувати та скуштувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля — 500 г;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5-1 ч.л. (за смаком);
- чорний мелений перець;
- сметану — 2 ст.л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 3-5 ст.л. з гіркою (залежно від густоти тіста).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю.
Складаємо цибулю в тарілку, додаємо половину чайної ложки солі, половину чайної ложки цукру та чорний перець. Все ретельно перемішати, цибулю потрібно добре пром'яти та залишити на 15 хвилин.
Потім додаємо сметану, два курячі яйця. Все ретельно перемішати.
Далі додаємо борошно, також добре перемішати.
Тепер розігріваємо сковороду, смажимо оладки з двох боків до готовності
Подавати такі оладки смачно зі сметаною.
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