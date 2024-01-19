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Рецепт традиційної страви української кухні — "цибуляники"

19 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні оладки, на смак, як м'ясо — відео рецепт
Оладки з цибулі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці оладки виходять злегка солодкуваті, з хрусткою скоринкою і ідеально поєднуються зі сметаною. "Цибуляники" — це традиційна страва української кухні, яку потрібно обов'язково приготувати та скуштувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 500 г;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5-1 ч.л. (за смаком);
  • чорний мелений перець;
  • сметану — 2 ст.л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 3-5 ст.л. з гіркою (залежно від густоти тіста).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Складаємо цибулю в тарілку, додаємо половину чайної ложки солі, половину чайної ложки цукру та чорний перець. Все ретельно перемішати, цибулю потрібно добре пром'яти та залишити на 15 хвилин.

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Цибуля та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додаємо сметану, два курячі яйця. Все ретельно перемішати.

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Цибуля та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо борошно, також добре перемішати.

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Цибуля та сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер розігріваємо сковороду, смажимо оладки з двох боків до готовності

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Оладки на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати такі оладки смачно зі сметаною.

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Оладки з цибулі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат з буряків.

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