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Рецепт традиційного українського кисіля з чорниць на Різдво

23 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кисіль за карпатським рецептом на Різдво чи Святвечір — відео
Кисіль з чорниць. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Справжній кисіль який повинен бути завжди на святковому столі. Його дуже легко приготувати, при цьому він виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • вода 1 л;
  • крохмаль картопляний 4 ст.л;
  • чорнослив сушений 100 г;
  • чорні ягоди  5-6 ст.л;
  • сік ягідний 100 г;
  • цукор 3 ст.л. 

Спосіб приготування 

В кастрюлю додати літр води, кладемо чорнослив. Накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. 

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Сухий чорнослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо 4 столові ложки картопляного крохмалю та заливаємо холодною водою. Все ретельно перемішати до однорідної консистенції. 

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Картопляний крохмаль. Фото: YouTube @UkraineFood

До води додаємо свіжі чорниці або консервовані. Додаємо цукор до смаку. 

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Картопляний крохмаль з водою. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо крохмаль, який потрібно ще раз ретельно перемішати. Додаючи крохмаль воду потрібно постійно помішувати, щоб кисіль потім був прозорий та без грудочок. 

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Додавання крохмаля. Фото: YouTube @UkraineFood

Даємо прокипіти 1-2 хвилини, постійно помішуючи. 

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Готовий кисіль. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо кисіль на тарілку та даємо охолонути. Подавати можна у холодному чи гарячому вигляді. 

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Готовий кисіль. Фото: YouTube @UkraineFood

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