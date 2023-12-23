Кисіль за карпатським рецептом на Різдво чи Святвечір — відео

Кисіль з чорниць. Фото: YouTube @UkraineFood

Справжній кисіль який повинен бути завжди на святковому столі. Його дуже легко приготувати, при цьому він виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

вода 1 л;

крохмаль картопляний 4 ст.л;

чорнослив сушений 100 г;

чорні ягоди 5-6 ст.л;

сік ягідний 100 г;

цукор 3 ст.л.

Спосіб приготування

В кастрюлю додати літр води, кладемо чорнослив. Накриваємо кришкою та доводимо до кипіння.

Сухий чорнослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо 4 столові ложки картопляного крохмалю та заливаємо холодною водою. Все ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Картопляний крохмаль. Фото: YouTube @UkraineFood

До води додаємо свіжі чорниці або консервовані. Додаємо цукор до смаку.

Картопляний крохмаль з водою. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо крохмаль, який потрібно ще раз ретельно перемішати. Додаючи крохмаль воду потрібно постійно помішувати, щоб кисіль потім був прозорий та без грудочок.

Додавання крохмаля. Фото: YouTube @UkraineFood

Даємо прокипіти 1-2 хвилини, постійно помішуючи.

Готовий кисіль. Фото: YouTube @UkraineFood

Викладаємо кисіль на тарілку та даємо охолонути. Подавати можна у холодному чи гарячому вигляді.

Готовий кисіль. Фото: YouTube @UkraineFood

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