Кисіль за карпатським рецептом на Різдво чи Святвечір — відео

Рецепт традиційного українського кисіля з чорниць на Різдво
Справжній кисіль який повинен бути завжди на святковому столі. Його дуже легко приготувати, при цьому він виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- вода 1 л;
- крохмаль картопляний 4 ст.л;
- чорнослив сушений 100 г;
- чорні ягоди 5-6 ст.л;
- сік ягідний 100 г;
- цукор 3 ст.л.
Спосіб приготування
В кастрюлю додати літр води, кладемо чорнослив. Накриваємо кришкою та доводимо до кипіння.
Беремо 4 столові ложки картопляного крохмалю та заливаємо холодною водою. Все ретельно перемішати до однорідної консистенції.
До води додаємо свіжі чорниці або консервовані. Додаємо цукор до смаку.
Тепер додаємо крохмаль, який потрібно ще раз ретельно перемішати. Додаючи крохмаль воду потрібно постійно помішувати, щоб кисіль потім був прозорий та без грудочок.
Даємо прокипіти 1-2 хвилини, постійно помішуючи.
Викладаємо кисіль на тарілку та даємо охолонути. Подавати можна у холодному чи гарячому вигляді.
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