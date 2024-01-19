Дуже смачний забутий рецепт торта — відео

Торт "молочна дівчинка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Надзвичайно ніжний та смачний торт "молочна дівчинка" приготувати дуже швидко і просто. Цей рецепт не займе багато вашого часу, лише 30 хвилин і мінімум зусиль, зате результат порадує всіх. Ніжні і м'які коржі на молоці, згущене молоко в поєднанні з кремом за смаком нагадує вершкове морозиво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко, що згущує 300 гр;

яйце 3 шт. (загальна вага зі шкарлупою 195 гр);

сіль 1 щіпка;

борошно просіяне пшеничне 180 гр;

розпушувач 10 гр.

Для крему:

жирні вершки (жирність 33% та вище) 500 гр;

молоко згущене 80 гр;

ванільний цукор 10 гр.

Спосіб приготування

Збити яйця з щіпкою солі 3-4 хвилини, додати згущене молоко й борошно з розпушувачем.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пергамент або силіконовий килимок змастити вершковим маслом.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити половину тіста (330-340 г) тонким рівним шаром.

Тісто для коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при 180°C 6-7 хвилин до готовності. Так само випекти і другий корж.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему збити холодні вершки з ванільним цукром, до збитих вершків додати згущене молоко тонким струмком, збиваючи на середній швидкості міксера.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коржі, що остигли, розділити на 4 частини, промазати коржі і боки кремом.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт у холодильник на 2 години. Прикрасити за бажанням.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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