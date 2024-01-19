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Рецепт торта "молочна дівчинка" за 30 хвилин без метушні з коржами

19 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний забутий рецепт торта — відео
Торт "молочна дівчинка". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Надзвичайно ніжний та смачний торт "молочна дівчинка" приготувати дуже швидко і просто. Цей рецепт не займе багато вашого часу, лише 30 хвилин і мінімум зусиль, зате результат порадує всіх. Ніжні і м'які коржі на молоці, згущене молоко в поєднанні з кремом за смаком нагадує вершкове морозиво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко, що згущує 300 гр;
  • яйце 3 шт. (загальна вага зі шкарлупою 195 гр);
  • сіль 1 щіпка;
  • борошно просіяне пшеничне 180 гр;
  • розпушувач 10 гр.

Для крему:

  • жирні вершки (жирність 33% та вище) 500 гр;
  • молоко згущене 80 гр;
  • ванільний цукор 10 гр.

Спосіб приготування

Збити яйця з щіпкою солі 3-4 хвилини, додати згущене молоко й борошно з розпушувачем.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пергамент або силіконовий килимок змастити вершковим маслом.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити половину тіста (330-340 г) тонким рівним шаром.

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Тісто для коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при 180°C 6-7 хвилин до готовності. Так само випекти і другий корж.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему збити холодні вершки з ванільним цукром, до збитих вершків додати згущене молоко тонким струмком, збиваючи на середній швидкості міксера.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коржі, що остигли, розділити на 4 частини, промазати коржі і боки кремом.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт у холодильник на 2 години. Прикрасити за бажанням.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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