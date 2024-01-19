Дуже смачний забутий рецепт торта — відео

Рецепт торта "молочна дівчинка" за 30 хвилин без метушні з коржами
Надзвичайно ніжний та смачний торт "молочна дівчинка" приготувати дуже швидко і просто. Цей рецепт не займе багато вашого часу, лише 30 хвилин і мінімум зусиль, зате результат порадує всіх. Ніжні і м'які коржі на молоці, згущене молоко в поєднанні з кремом за смаком нагадує вершкове морозиво.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко, що згущує 300 гр;
- яйце 3 шт. (загальна вага зі шкарлупою 195 гр);
- сіль 1 щіпка;
- борошно просіяне пшеничне 180 гр;
- розпушувач 10 гр.
Для крему:
- жирні вершки (жирність 33% та вище) 500 гр;
- молоко згущене 80 гр;
- ванільний цукор 10 гр.
Спосіб приготування
Збити яйця з щіпкою солі 3-4 хвилини, додати згущене молоко й борошно з розпушувачем.
Пергамент або силіконовий килимок змастити вершковим маслом.
Розподілити половину тіста (330-340 г) тонким рівним шаром.
Випікати при 180°C 6-7 хвилин до готовності. Так само випекти і другий корж.
Для крему збити холодні вершки з ванільним цукром, до збитих вершків додати згущене молоко тонким струмком, збиваючи на середній швидкості міксера.
Коржі, що остигли, розділити на 4 частини, промазати коржі і боки кремом.
Поставити торт у холодильник на 2 години. Прикрасити за бажанням.
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