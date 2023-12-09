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Рецепт тайського салату з огірків та арахісовою заправко ідеальний у рік Дракона 2024

9 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Тайський салат з огірків з арахісової заправкою
Тайський салат. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат може складатися тільки з горіхів та огірків, його добре подавати до м'яса чи риби. Але він також може бути самостійною стравою, якщо додати куряче м'ясо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • курячі ніжки — 4 шт., чи філе — 2 шт.;
  • огірки — 4 шт.;
  • кешью смажений — 50 г;
  • м'ята чи петрушка — 1/2 пучка.

Для заправки:

  • мед — 2 ст.л.;
  • арахісова паста — 2 ст.л.;
  • лимонний сік (яблучний оцет) — 2-3 ст л.;
  • соєвий соус — 3 ст.л.;
  • сіль;
  • мелений чилі;
  • мікрозелень редиски для подачі (не обов'язково).

Спосіб приготування

Для заправки з'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо до однорідності.

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Куряче м'ясо. Фото: YouTube @evadaren

Курку відварюємо та нарізаємо на шматочки, додаємо нарізані півкільцями огірки та кешью.

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Додавання горіхів. Фото: YouTube @evadaren

Зелень подрібнюємо та додаємо в салат.

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Додавання заправки. Фото: YouTube @evadaren

Заправляємо та подаємо, присипавши мікрозеленню.

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Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Такий салат можна приготувати без курки і подати як додаток до іншого м'яса або риби.

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Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.

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