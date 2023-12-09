Тайський салат з огірків з арахісової заправкою

Тайський салат. Фото: YouTube @evadaren

Цей салат може складатися тільки з горіхів та огірків, його добре подавати до м'яса чи риби. Але він також може бути самостійною стравою, якщо додати куряче м'ясо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

курячі ніжки — 4 шт., чи філе — 2 шт.;

огірки — 4 шт.;

кешью смажений — 50 г;

м'ята чи петрушка — 1/2 пучка.

Для заправки:

мед — 2 ст.л.;

арахісова паста — 2 ст.л.;

лимонний сік (яблучний оцет) — 2-3 ст л.;

соєвий соус — 3 ст.л.;

сіль;

мелений чилі;

мікрозелень редиски для подачі (не обов'язково).

Спосіб приготування

Для заправки з'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо до однорідності.

Куряче м'ясо. Фото: YouTube @evadaren

Курку відварюємо та нарізаємо на шматочки, додаємо нарізані півкільцями огірки та кешью.

Додавання горіхів. Фото: YouTube @evadaren

Зелень подрібнюємо та додаємо в салат.

Додавання заправки. Фото: YouTube @evadaren

Заправляємо та подаємо, присипавши мікрозеленню.

Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Такий салат можна приготувати без курки і подати як додаток до іншого м'яса або риби.

Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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