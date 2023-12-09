Тайський салат з огірків з арахісової заправкою

Рецепт тайського салату з огірків та арахісовою заправко ідеальний у рік Дракона 2024
Цей салат може складатися тільки з горіхів та огірків, його добре подавати до м'яса чи риби. Але він також може бути самостійною стравою, якщо додати куряче м'ясо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- курячі ніжки — 4 шт., чи філе — 2 шт.;
- огірки — 4 шт.;
- кешью смажений — 50 г;
- м'ята чи петрушка — 1/2 пучка.
Для заправки:
- мед — 2 ст.л.;
- арахісова паста — 2 ст.л.;
- лимонний сік (яблучний оцет) — 2-3 ст л.;
- соєвий соус — 3 ст.л.;
- сіль;
- мелений чилі;
- мікрозелень редиски для подачі (не обов'язково).
Спосіб приготування
Для заправки з'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо до однорідності.
Курку відварюємо та нарізаємо на шматочки, додаємо нарізані півкільцями огірки та кешью.
Зелень подрібнюємо та додаємо в салат.
Заправляємо та подаємо, присипавши мікрозеленню.
Такий салат можна приготувати без курки і подати як додаток до іншого м'яса або риби.
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