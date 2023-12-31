Корисний рецепт салату олів'є — відео

Рецепт справжнього м'ясного олів'є
Салат олів'є можна зустріти практично на кожному святковому столі. Всі його готують по різному, а ми пропонуємо рецепт в якому немає ковбаси, тільки м'ясо. Завдяки цьому інгредієнту салат виходить більш поживним та смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.
Вам знадобиться:
- м'ясо запечене;
- картопля печена;
- морква печена;
- огірок консервований;
- перець болгарський;
- яйця;
- горошок консервований;
- петрушка;
- цибуля;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати моркву дрібним кубиком.
Також дрібним кубиком потрібно нарізати запечену або варену картоплю.
Нарізати дрібним кубиком мариновані огірки та додати в салатник.
Куряче філе потрібно запекти зі спеціями, охолодити та нарізати дрібним кубиком.
Нарізати солодкий перець та додати в салатник.
Додати консервований горошок, цибулю та петрушку.
Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати.
Раніше ми писали, як зробити олів'є супер корисним для здоров'я.
Також пропонуємо ознайомитись із рецептом салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних.
Рецепт м'ясної закуски на новорічний стіл виходить, як шашлик.
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