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Рецепт справжнього м'ясного олів'є

31 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний рецепт салату олів'є — відео
Олів'є з м'ясом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат олів'є можна зустріти практично на кожному святковому столі. Всі його готують по різному, а ми пропонуємо рецепт в якому немає ковбаси, тільки м'ясо. Завдяки цьому інгредієнту салат виходить більш поживним та смачним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо запечене;
  • картопля печена;
  • морква печена;
  • огірок консервований;
  • перець болгарський;
  • яйця;
  • горошок консервований;
  • петрушка;
  • цибуля;
  • майонез. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати моркву дрібним кубиком.

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Печена морква. Фото: YouTube @gotui_smakui

Також дрібним кубиком потрібно нарізати запечену або варену картоплю. 

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Печена картопля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати дрібним кубиком мариновані огірки та додати в салатник. 

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @gotui_smakui

Куряче філе потрібно запекти зі спеціями, охолодити та нарізати дрібним кубиком. 

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Запечене м'ясо. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати солодкий перець та додати в салатник. 

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Болгарський перець. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати консервований горошок, цибулю та петрушку. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати. 

Раніше ми писали, як зробити олів'є супер корисним для здоров'я.

Також пропонуємо ознайомитись із рецептом салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних.

Рецепт м'ясної закуски на новорічний стіл виходить, як шашлик.

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