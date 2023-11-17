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Рецепт справжніх українських пампушок

17 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт пампушок — відео
Українські пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт надзвичайно смачних українських пампушок. Тісто виходить ніжне, як пух. Всі будуть просити цей рецепт, бо це надзвичайно смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 300 мл теплого молока;
  • 1 ст.л. цукру;
  • 2 ч.л. сухих дріжджів (7 г) або 21 г свіжих ;
  • 500 г пшеничного борошна;
  • 10 г солі;
  • 1 яйце кімнатної температури;
  • 40 г розтопленого вершкового масла (теплого).

Для змащування:

  • 50 г вершкового масла;
  • 4 зубки часнику;
  • зелень кропу та петрушки до смаку;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно до 300 мл теплого молока додати столову ложку цукру та 7 грамів сухих дріжджів. Все ретельно перемішати та залишити при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер можна замішувати тісто. До чаші міксера висипаємо 500 грамів пшеничного борошна та 10 грамів солі. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо опару, одне яйце кімнатної температури та 40 грамів теплого растопленного вершкового масла. Все ретельно перемішати та замісити тісто. Якщо ви замішуєте тісто руками, це потрібно робити протягом 10-15 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

З тісто робимо кульку, кладемо до миски та залишаємо в теплому місці на одну годину. 

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Приготування пампушок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім натискаємо на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Викладаємо на стіл та розрізаємо на 12 частин. 

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Приготування пампушок. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Формуємо пампушки та викладаємо в форму для запікання. 

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Пампушки під плівкою. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накриваємо пампушки харчовою плівкою, які потрібно змастити олією, та залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. 

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Пампушки перед запіканням. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім змащуємо пампушки яєчно-молочною масою. 

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Вершкове масло, часник та зелень. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запікаємо пампушки при температурі 180 градусів протягом 20-22 хвилин. 

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Пампушки та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом до м'якого вершкового масла додаємо зелень та часник. Все ретельно перемішати. 

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Готові пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готові пампушки змащуємо вершковим масло з часником та зеленню. 

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