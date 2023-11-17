Простий рецепт пампушок — відео

Рецепт справжніх українських пампушок
Рецепт надзвичайно смачних українських пампушок. Тісто виходить ніжне, як пух. Всі будуть просити цей рецепт, бо це надзвичайно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 300 мл теплого молока;
- 1 ст.л. цукру;
- 2 ч.л. сухих дріжджів (7 г) або 21 г свіжих ;
- 500 г пшеничного борошна;
- 10 г солі;
- 1 яйце кімнатної температури;
- 40 г розтопленого вершкового масла (теплого).
Для змащування:
- 50 г вершкового масла;
- 4 зубки часнику;
- зелень кропу та петрушки до смаку;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно до 300 мл теплого молока додати столову ложку цукру та 7 грамів сухих дріжджів. Все ретельно перемішати та залишити при кімнатній температурі на 10-15 хвилин.
Тепер можна замішувати тісто. До чаші міксера висипаємо 500 грамів пшеничного борошна та 10 грамів солі.
Додаємо опару, одне яйце кімнатної температури та 40 грамів теплого растопленного вершкового масла. Все ретельно перемішати та замісити тісто. Якщо ви замішуєте тісто руками, це потрібно робити протягом 10-15 хвилин.
З тісто робимо кульку, кладемо до миски та залишаємо в теплому місці на одну годину.
Потім натискаємо на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Викладаємо на стіл та розрізаємо на 12 частин.
Формуємо пампушки та викладаємо в форму для запікання.
Накриваємо пампушки харчовою плівкою, які потрібно змастити олією, та залишаємо в теплому місці на 30 хвилин.
Потім змащуємо пампушки яєчно-молочною масою.
Запікаємо пампушки при температурі 180 градусів протягом 20-22 хвилин.
Тим часом до м'якого вершкового масла додаємо зелень та часник. Все ретельно перемішати.
Готові пампушки змащуємо вершковим масло з часником та зеленню.
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