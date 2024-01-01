Ідеальна солянка з ковбасної нарізки, яка залишилась після свят — відео рецепт

Солянка з ковбасою та оливками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Солянка — актуальна післясвяткова страва, бо саме після свят в холодильнику знайдеться шматок ковбаси, шинки чи інших копченостей. Рецепт солянки дуже відносний, у кожної господині свій підхід.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

Вам знадобиться:

нежирне м'ясо 300 г;

копченості 300 г;

огірок маринований 2 шт;

морква 2 шт;

цибуля 1 шт;

томатна паста 1 ст.л;

олія 2 ст.л;

оливки без кісток 1 б;

спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього потрібно зварити будь-яке нежирне м'ясо, наприклад, курячу грудку. Охолодити та нарізати.

Куряча грудка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно нарізати цибулю, натерти моркву та натерти маринований чи солоний огірок.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи.

Натерта морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цибулю та моркву потрібно обсмажити на пательні.

Смажена морква, цибуля та оірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо спеції, томатну пасту, чи томатний сік й мариновані огірки.

Ковбасна нарізка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До бульйону додаємо нарізану курячу грудку, також нарізаємо будь-які копченості, ковбаса, шинка, все що залишилося після свят.

Приготування солянки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також до бульйону додаємо нашу засмажку з моркви, цибулі та огірків. Все ретельно перемішати та варити протягом 5 хвилин з моменту закипання. В самому кінці додаємо одну банок оливок разом з розсолом.

Готова солянка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних.

Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи.

А ще пропонуємо зберегти рецепт скумбрії від Гордона Рамзі, як у ресторані.