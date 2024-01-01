Ідеальна солянка з ковбасної нарізки, яка залишилась після свят — відео рецепт

Рецепт солянки з інгредієнтів, які залишилися після свят
Солянка — актуальна післясвяткова страва, бо саме після свят в холодильнику знайдеться шматок ковбаси, шинки чи інших копченостей. Рецепт солянки дуже відносний, у кожної господині свій підхід.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- нежирне м'ясо 300 г;
- копченості 300 г;
- огірок маринований 2 шт;
- морква 2 шт;
- цибуля 1 шт;
- томатна паста 1 ст.л;
- олія 2 ст.л;
- оливки без кісток 1 б;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього потрібно зварити будь-яке нежирне м'ясо, наприклад, курячу грудку. Охолодити та нарізати.
Потім потрібно нарізати цибулю, натерти моркву та натерти маринований чи солоний огірок.
Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи.
Цибулю та моркву потрібно обсмажити на пательні.
Потім додаємо спеції, томатну пасту, чи томатний сік й мариновані огірки.
До бульйону додаємо нарізану курячу грудку, також нарізаємо будь-які копченості, ковбаса, шинка, все що залишилося після свят.
Також до бульйону додаємо нашу засмажку з моркви, цибулі та огірків. Все ретельно перемішати та варити протягом 5 хвилин з моменту закипання. В самому кінці додаємо одну банок оливок разом з розсолом.
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