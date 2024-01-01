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Рецепт солянки з інгредієнтів, які залишилися після свят

1 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна солянка з ковбасної нарізки, яка залишилась після свят — відео рецепт
Солянка з ковбасою та оливками. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Солянка — актуальна післясвяткова страва, бо саме після свят в холодильнику знайдеться шматок ковбаси, шинки чи інших копченостей. Рецепт солянки дуже відносний, у кожної господині свій підхід. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • нежирне м'ясо 300 г;
  • копченості 300 г;
  • огірок маринований 2 шт;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • томатна паста 1 ст.л;
  • олія 2 ст.л;
  • оливки без кісток 1 б;
  • спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати бульйон. Для цього потрібно зварити будь-яке нежирне м'ясо, наприклад, курячу грудку. Охолодити та нарізати. 

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Куряча грудка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно нарізати цибулю, натерти моркву та натерти маринований чи солоний огірок. 

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Моркву краще натерти на тертці для моркви по-корейськи. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цибулю та моркву потрібно обсмажити на пательні. 

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Смажена морква, цибуля та оірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додаємо спеції, томатну пасту, чи томатний сік й мариновані огірки. 

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Ковбасна нарізка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До бульйону додаємо нарізану курячу грудку, також нарізаємо будь-які копченості, ковбаса, шинка, все що залишилося після свят. 

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Приготування солянки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також до бульйону додаємо нашу засмажку з моркви, цибулі та огірків. Все ретельно перемішати та варити протягом 5 хвилин з моменту закипання. В самому кінці додаємо одну банок оливок разом з розсолом. 

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Готова солянка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт салату, який розмітають першим зі столу, бо йому немає рівних.

Рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи.

А ще пропонуємо зберегти рецепт скумбрії від Гордона Рамзі, як у ресторані.

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