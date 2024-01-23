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Рецепт соковитого пирога з мандаринами

23 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Прекрасний пиріг з мандаринами — відео
Пиріг з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний пиріг із мандаринами. Він виходить ніжний, соковитий, і буквально тане у роті. Запечені мандарини надають пирогу родзинки та неповторного смаку та аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми 20 см;
  • яйця 3 шт.;
  • цукор 90 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • вершкове масло 80 г;
  • борошно 120 г;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • сіль;
  • мандарини 5-6 шт.

Спосіб приготування

Збити 3 яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-5 хвилин.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати розтоплене вершкове масло.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до тіста.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати навпіл мандарини, видалити кісточки за необхідності.

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Розрізаний мандарин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки вершковим маслом, посипати борошном.

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Мандарини та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти мандарини на дно форми. Вилити тісто.

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Пиріг з мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-45 хвилин за температури 180°C (360°F).

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Пиріг з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Радимо ознайомитися з рецептом швидкого торта з готового листкового тіста.

Також прекрасний рецепт торта "молочна дівчинка" за 30 хвилин без метушні з коржами.

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випічка

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