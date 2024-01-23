Прекрасний пиріг з мандаринами — відео

Рецепт соковитого пирога з мандаринами
Дуже смачний пиріг із мандаринами. Він виходить ніжний, соковитий, і буквально тане у роті. Запечені мандарини надають пирогу родзинки та неповторного смаку та аромату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми 20 см;
- яйця 3 шт.;
- цукор 90 г;
- ванільний цукор 10 г;
- вершкове масло 80 г;
- борошно 120 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- сіль;
- мандарини 5-6 шт.
Спосіб приготування
Збити 3 яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-5 хвилин.
Додати розтоплене вершкове масло.
Змішати борошно з розпушувачем. Додати до тіста.
Розрізати навпіл мандарини, видалити кісточки за необхідності.
Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки вершковим маслом, посипати борошном.
Викласти мандарини на дно форми. Вилити тісто.
Випікати 35-45 хвилин за температури 180°C (360°F).
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