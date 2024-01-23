Прекрасний пиріг з мандаринами — відео

Пиріг з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний пиріг із мандаринами. Він виходить ніжний, соковитий, і буквально тане у роті. Запечені мандарини надають пирогу родзинки та неповторного смаку та аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми 20 см;

яйця 3 шт.;

цукор 90 г;

ванільний цукор 10 г;

вершкове масло 80 г;

борошно 120 г;

розпушувач 1 ч. л.;

сіль;

мандарини 5-6 шт.

Спосіб приготування

Збити 3 яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-5 хвилин.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати розтоплене вершкове масло.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до тіста.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати навпіл мандарини, видалити кісточки за необхідності.

Розрізаний мандарин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити дно форми пергаментом, змастити стінки вершковим маслом, посипати борошном.

Мандарини та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти мандарини на дно форми. Вилити тісто.

Пиріг з мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-45 хвилин за температури 180°C (360°F).

Пиріг з мандарини. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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