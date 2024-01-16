Смачний та простий рецепт відбивних — відео рецепт

Відбивні із сиром. Фото: Freepik

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом соковитих відбивних, який сподобається всім. Готуються швидко і без зайвої метушні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

м'ясо;

сіль, перець за смаком;

борошно;

яйце;

спеції;

помідор;

сир;

часник;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Наріжте м'ясо на відбивні і відбийте під харчовою плівкою з двох сторін

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посоліть і поперчіть до смаку

Приготування відбивних. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обваляйте відбивні в борошні та яйці.

Кляр з борошна та яйця. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далі необхідно обсмажити відбивні на олії до готовності з двох сторін

Приготування відбивних. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готові відбивні викладіть у форму для запікання.

Помідори та майонез. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Натерти відбивні тертим часником, зверху майонезом, викладіть нарізані помідори.

Відбивні у духовці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Запікати відбивні при 180°C протягом 20 хвилин.

Відбивна із сиром. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Після цього посипте відбивні тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.

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