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Рецепт соковитих відбивних з помідорами та сиром

16 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та простий рецепт відбивних — відео рецепт
Відбивні із сиром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом соковитих відбивних, який сподобається всім. Готуються швидко і без зайвої метушні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо;
  • сіль, перець за смаком;
  • борошно;
  • яйце;
  • спеції;
  • помідор;
  • сир;
  • часник;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Наріжте м'ясо на відбивні і відбийте під харчовою плівкою з двох сторін

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Шматочки м'яса. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посоліть і поперчіть до смаку

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Приготування відбивних. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обваляйте відбивні в борошні та яйці.

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Кляр з борошна та яйця. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далі необхідно обсмажити відбивні на олії до готовності з двох сторін

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Приготування відбивних. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готові відбивні викладіть у форму для запікання.

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Помідори та майонез. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Натерти відбивні тертим часником, зверху майонезом, викладіть нарізані помідори.

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Відбивні у духовці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Запікати відбивні при 180°C протягом 20 хвилин.

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Відбивна із сиром. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Після цього посипте відбивні тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.

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