Смачний та простий рецепт відбивних — відео рецепт

Рецепт соковитих відбивних з помідорами та сиром
Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом соковитих відбивних, який сподобається всім. Готуються швидко і без зайвої метушні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- м'ясо;
- сіль, перець за смаком;
- борошно;
- яйце;
- спеції;
- помідор;
- сир;
- часник;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Наріжте м'ясо на відбивні і відбийте під харчовою плівкою з двох сторін
Посоліть і поперчіть до смаку
Обваляйте відбивні в борошні та яйці.
Далі необхідно обсмажити відбивні на олії до готовності з двох сторін
Готові відбивні викладіть у форму для запікання.
Натерти відбивні тертим часником, зверху майонезом, викладіть нарізані помідори.
Запікати відбивні при 180°C протягом 20 хвилин.
Після цього посипте відбивні тертим сиром і запікайте ще 5 хвилин.
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