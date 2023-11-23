Дуже смачні тости на сніданок на сковороді — відео рецепт

Рецепт сніданку за п'ять хвилин — найсмачніші французькі тости
Цей сніданок готується за 5 хвилин із найпростіших та найдоступніших продуктів. Французькі тости — це дуже смачний, простий та швидкий сніданок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- батон або булочка 7-8 шматочків;
- яйце 2 шт;
- молоко 100-120 мл;
- цукор 1-2 ст.
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- вершкове масло та олія.
Спосіб приготування
Змішати яйця з молоком, цукром та ванільним цукром. Додати щіпку солі.
Занурити батон або булочку, залишити на 1 хвилину.
Обсмажити французькі тости до рум'яності з обох боків на суміші вершкового масла та олії.
Подавати із вершковим маслом, джемом або медом.
Такі тости будуть дуже смачними як у гарячому вигляді, так і в холодному.
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