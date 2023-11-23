Дуже смачні тости на сніданок на сковороді — відео рецепт

Французькі тости. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей сніданок готується за 5 хвилин із найпростіших та найдоступніших продуктів. Французькі тости — це дуже смачний, простий та швидкий сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

батон або булочка 7-8 шматочків;

яйце 2 шт;

молоко 100-120 мл;

цукор 1-2 ст.

ванільний цукор 10 г;

сіль;

вершкове масло та олія.

Спосіб приготування

Змішати яйця з молоком, цукром та ванільним цукром. Додати щіпку солі.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Занурити батон або булочку, залишити на 1 хвилину.

Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити французькі тости до рум'яності з обох боків на суміші вершкового масла та олії.

Батон у клярі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати із вершковим маслом, джемом або медом.

Тости на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такі тости будуть дуже смачними як у гарячому вигляді, так і в холодному.

Готові тости. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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