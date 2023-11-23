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Рецепт сніданку за п'ять хвилин — найсмачніші французькі тости

23 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні тости на сніданок на сковороді — відео рецепт
Французькі тости. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей сніданок готується за 5 хвилин із найпростіших та найдоступніших продуктів. Французькі тости — це дуже смачний, простий та швидкий сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • батон або булочка 7-8 шматочків;
  • яйце 2 шт;
  • молоко 100-120 мл;
  • цукор 1-2 ст.
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • вершкове масло та олія.

Спосіб приготування

Змішати яйця з молоком, цукром та ванільним цукром. Додати щіпку солі.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Занурити батон або булочку, залишити на 1 хвилину.

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Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити французькі тости до рум'яності з обох боків на суміші вершкового масла та олії.

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Батон у клярі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати із вершковим маслом, джемом або медом.

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Тости на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такі тости будуть дуже смачними як у гарячому вигляді, так і в холодному.

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Готові тости. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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