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Рецепт сніданку з яєць для другої половинки на День Св. Валентина

13 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Романтичний сніданок із яєць до Дня закоханих — відео рецепт
Борошно на столі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чому б не порадувати свою кохану людину особливим сніданком у ліжко на День святого Валентина. Замість звичайних яєць та підсмаженого хліба ви можете здивувати його чи її цією романтичною стравою — тостами з яєчнею у вигляді серця.

Рецепт опублікувала у своєму Instagram американська телеведуча та автор кулінарних книг Марта Стюарт.

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На думку Марти Стюарт, американської телеведучої та автора кулінарних книг, це ідеальне ранкове частування для особливого випадку.

Вам знадобиться:

  • яйця;
  • хліб;
  • сіль.

Спосіб приготування

Для приготування візьміть товсту скибочку тостового хліба і виріжте в ньому серце, використовуючи форму для печива діаметром 7,5 см.

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Вершкове масло. Фото: marthastewart

Розігрійте 1,5 столові ложки вершкового масла на середньому вогні в маленькій сковорідці.

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Шматочок хліба. Фото: marthastewart

Обсмажте хліб злегка з одного боку, а також підрум'яніть вирізане серце. Додайте ще 1,5 столові ложки олії та переверніть хліб.

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Яйце та хліб. Фото: marthastewart

Змастіть форму для печива рослинним маслом або збризкайте кулінарним спреєм і вдавіть її в хліб.

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Сніданок з яєць та хліба. Фото: marthastewart

Розбийте яйце у форму, посоліть, накрийте сковорідку кришкою і готуйте 2-3 хвилини до застигання білка. Видаліть форму за допомогою кухонних щипців.

Подавайте разом із підсмаженим серцем із хліба, дозволяючи яєчному жовтку огорнути його.

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14 лютого

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