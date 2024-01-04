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Рецепт смузі, який допоможе схуднути після новорічних свят

4 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Легкий смузі із простих продуктів — відео рецепт
Смузі з бананом. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смузі із сезонних зимових фруктів, які ви без проблем зможете знайти у будь-якому супермаркеті. Такий напій відмінно підійде для тих, хто хоче схуднути після новорічних свят і віддає перевагу правильному здоровому харчуванню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • апельсин;
  • імбир;
  • банан.

Спосіб приготування

Для цього смузі нам знадобиться імбир, банан та апельсин.

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Банан, імбир та апельсин. Фото: YouTube @ OlyaPins

Необхідно очистити апельсин від шкірки і додати у чашу блендера.

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Скибочки апельсину. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нарізати невеликий шматочок імбиру, оскільки він дає багато гостроти.

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Шматок імбиру. Фото: YouTube @ OlyaPins

Додати в чашу блендера імбир, апельсин та банан. Збити до консистенції смузі.

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Приготування смузі. Фото: YouTube @ OlyaPins

Також у цього смузі за бажанням можна додати трохи куркуми.

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Готовий смузі. Фото: YouTube @ OlyaPins

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