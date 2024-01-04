Легкий смузі із простих продуктів — відео рецепт

Рецепт смузі, який допоможе схуднути після новорічних свят
Рецепт смузі із сезонних зимових фруктів, які ви без проблем зможете знайти у будь-якому супермаркеті. Такий напій відмінно підійде для тих, хто хоче схуднути після новорічних свят і віддає перевагу правильному здоровому харчуванню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- апельсин;
- імбир;
- банан.
Спосіб приготування
Для цього смузі нам знадобиться імбир, банан та апельсин.
Необхідно очистити апельсин від шкірки і додати у чашу блендера.
Нарізати невеликий шматочок імбиру, оскільки він дає багато гостроти.
Додати в чашу блендера імбир, апельсин та банан. Збити до консистенції смузі.
Також у цього смузі за бажанням можна додати трохи куркуми.
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