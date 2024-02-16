Як приготувати оригінальну закуску з оселедця — відео рецепт

Рецепт смачної закуски з оселедця "для куми"
Приготування смачної закуски з оселедця — це не тільки можливість порадувати гостей під час зустрічі, але й чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Давайте разом познайомимося з рецептом цієї чудової закуски, яка стане справжньою окрасою на столі та не залишить байдужими ваших гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- оселедець — 1 шт.;
- буряк варений або печений — 3 шт.;
- сметана або майонез — 2 ст.л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль;
- цибуля — 1 шт.;
- оцет — 2 ст.л.;
- вода (окроп) — 100 г;
- цукор — 1 ч.л.;
- чорний хліб;
- кріп.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю півкільцями, залити окропом, додати оцет та цукор.
Цибулю ретельно перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб вона маринувалася.
Оселедець очищаємо та нарізаємо.
Буряк натираємо на маленькій тертці, додаємо сметану, сіль та часник. Все перемішуємо.
На чорний хліб кладемо буряк, потім оселедець та цибулю.
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