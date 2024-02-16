Як приготувати оригінальну закуску з оселедця — відео рецепт

Закуска з оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Приготування смачної закуски з оселедця — це не тільки можливість порадувати гостей під час зустрічі, але й чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Давайте разом познайомимося з рецептом цієї чудової закуски, яка стане справжньою окрасою на столі та не залишить байдужими ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

буряк варений або печений — 3 шт.;

сметана або майонез — 2 ст.л.;

часник — 1 зубчик;

сіль;

цибуля — 1 шт.;

оцет — 2 ст.л.;

вода (окроп) — 100 г;

цукор — 1 ч.л.;

чорний хліб;

кріп.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю півкільцями, залити окропом, додати оцет та цукор.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цибулю ретельно перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб вона маринувалася.

Шматочки оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Оселедець очищаємо та нарізаємо.

Тертий буряк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Буряк натираємо на маленькій тертці, додаємо сметану, сіль та часник. Все перемішуємо.

Буряк з часником. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На чорний хліб кладемо буряк, потім оселедець та цибулю.

Закуска з оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали рецепт найсмачнішої скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

Ще ми писали, як смачно засолити червону рибу вдома.