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Рецепт смачної закуски з оселедця "для куми"

16 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати оригінальну закуску з оселедця — відео рецепт
Закуска з оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготування смачної закуски з оселедця — це не тільки можливість порадувати гостей під час зустрічі, але й чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Давайте разом познайомимося з рецептом цієї чудової закуски, яка стане справжньою окрасою на столі та не залишить байдужими ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • оселедець — 1 шт.;
  • буряк варений або печений — 3 шт.;
  • сметана або майонез — 2 ст.л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль;
  • цибуля — 1 шт.;
  • оцет — 2 ст.л.;
  • вода (окроп) — 100 г;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • чорний хліб;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю півкільцями, залити окропом,  додати оцет та цукор. 

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цибулю ретельно перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб вона маринувалася. 

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Шматочки оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Оселедець очищаємо та нарізаємо.

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Тертий буряк. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Буряк натираємо на маленькій тертці, додаємо сметану,  сіль та часник. Все перемішуємо. 

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Буряк з часником. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На чорний хліб кладемо буряк,  потім оселедець та цибулю. 

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Закуска з оселедця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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