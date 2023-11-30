Збережіть смачну та красиву закуску до новорічного столу — відео рецепт

Рецепт смачної закуски "мандарини" на Новий рік 2024
Рекомендуємо приготувати смачну закуску на святковий стіл. Вона дуже гарно виглядає. При цьому начинку можна обрати будь-яку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- середня морква 3 шт.;
- куряче філе 1 шт;
- сир 50 г;
- печериці 200 г;
- смажений фундук 30 г;
- зелена цибуля;
- майонез 160 р.
Спосіб приготування
Моркву відварити, остудити, очистити та натерти на дрібній тертці.
Куряче філе відварити, остудити та подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. Горіхи потовкти в крихту за допомогою ступки. Зелену цибулю нарізати.
Печериці очистити, подрібнити та обсмажити з додаванням солі, меленого коріандру та чорного перцю.
З'єднати в мисці всі інгредієнти, крім моркви, додати майонез і перемішати. Відставити убік.
Для формування мандаринок відрізати шматок харчової плівки. Покласти на нього пару столових ложок моркви та сформувати коло.
У центр покласти кульку з начинки. За допомогою плівки сформувати мандаринку, яку можна прикрасити пряністю гвоздикою. Перекласти закуску обережно на блюдо.
За таким же принципом сформувати решту мандаринок. Подавати на стіл можна одразу.
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