Збережіть смачну та красиву закуску до новорічного столу — відео рецепт

Закуска "Мандарини". Фото: YouTube @evadaren

Рекомендуємо приготувати смачну закуску на святковий стіл. Вона дуже гарно виглядає. При цьому начинку можна обрати будь-яку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

середня морква 3 шт.;

куряче філе 1 шт;

сир 50 г;

печериці 200 г;

смажений фундук 30 г;

зелена цибуля;

майонез 160 р.

Спосіб приготування

Моркву відварити, остудити, очистити та натерти на дрібній тертці.

Куряче філе. Фото: YouTube @evadaren

Куряче філе відварити, остудити та подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. Горіхи потовкти в крихту за допомогою ступки. Зелену цибулю нарізати.

Додавання грибів. Фото: YouTube @evadaren

Печериці очистити, подрібнити та обсмажити з додаванням солі, меленого коріандру та чорного перцю.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @evadaren

З'єднати в мисці всі інгредієнти, крім моркви, додати майонез і перемішати. Відставити убік.

Терта морква та начинка. Фото: YouTube @evadaren

Для формування мандаринок відрізати шматок харчової плівки. Покласти на нього пару столових ложок моркви та сформувати коло.

Приготування закуски. Фото: YouTube @evadaren

У центр покласти кульку з начинки. За допомогою плівки сформувати мандаринку, яку можна прикрасити пряністю гвоздикою. Перекласти закуску обережно на блюдо.

Закуска "мандарин". Фото: YouTube @evadaren

За таким же принципом сформувати решту мандаринок. Подавати на стіл можна одразу.

Готова закуска. Фото: YouTube @evadaren

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