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Рецепт смачної закуски "мандарини" на Новий рік 2024

30 листопада 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Збережіть смачну та красиву закуску до новорічного столу — відео рецепт
Закуска "Мандарини". Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рекомендуємо приготувати смачну закуску на святковий стіл. Вона дуже гарно виглядає. При цьому начинку можна обрати будь-яку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • середня морква 3 шт.;
  • куряче філе 1 шт;
  • сир 50 г;
  • печериці 200 г;
  • смажений фундук 30 г;
  • зелена цибуля;
  • майонез 160 р.

Спосіб приготування

Моркву відварити, остудити, очистити та натерти на дрібній тертці.

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Куряче філе. Фото: YouTube @evadaren

Куряче філе відварити, остудити та подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. Горіхи потовкти в крихту за допомогою ступки. Зелену цибулю нарізати.

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Додавання грибів. Фото: YouTube @evadaren

Печериці очистити, подрібнити та обсмажити з додаванням солі, меленого коріандру та чорного перцю.

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @evadaren

З'єднати в мисці всі інгредієнти, крім моркви, додати майонез і перемішати. Відставити убік.

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Терта морква та начинка. Фото: YouTube @evadaren

Для формування мандаринок відрізати шматок харчової плівки. Покласти на нього пару столових ложок моркви та сформувати коло.

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Приготування закуски. Фото: YouTube @evadaren

У центр покласти кульку з начинки. За допомогою плівки сформувати мандаринку, яку можна прикрасити пряністю гвоздикою. Перекласти закуску обережно на блюдо.

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Закуска "мандарин". Фото: YouTube @evadaren

За таким же принципом сформувати решту мандаринок. Подавати на стіл можна одразу.

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Готова закуска. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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