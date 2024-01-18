Вечеря із продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт

Запіканка з картоплею та фаршем. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Ця вечеря готується дуже швидко і без зайвої метушні. Відмінний варіант для тих, хто хоче заощадити час на приготуванні їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

картопля;

капуста;

морква;

фарш;

сир;

сіль;

спеції.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю на невеликі шматочки середньої товщини.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі до картоплі потрібно додати сіль, спеції, олію і ретельно перемішати. Викладаємо на пергамент.

Картопля у спеціях. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно дрібно нарізати капусту.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер необхідно натерти моркву та дрібно нарізати цибулю.

Терта морква. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо фарш та панірувальні сухарі, все ретельно перемішати.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо фарш із овочами на картоплю.

Картопля та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.

Фарш та сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно натерти сир. На фарш викласти сир та відправити до духовки ще на 5-10 хвилин.

Готова запіканка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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