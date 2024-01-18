Вечеря із продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт

Рецепт смачної та швидкої вечері з картоплі та фаршу
Ця вечеря готується дуже швидко і без зайвої метушні. Відмінний варіант для тих, хто хоче заощадити час на приготуванні їжі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- картопля;
- капуста;
- морква;
- фарш;
- сир;
- сіль;
- спеції.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю на невеликі шматочки середньої товщини.
Далі до картоплі потрібно додати сіль, спеції, олію і ретельно перемішати. Викладаємо на пергамент.
Далі потрібно дрібно нарізати капусту.
Тепер необхідно натерти моркву та дрібно нарізати цибулю.
Додаємо фарш та панірувальні сухарі, все ретельно перемішати.
Викладаємо фарш із овочами на картоплю.
Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.
Далі потрібно натерти сир. На фарш викласти сир та відправити до духовки ще на 5-10 хвилин.
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