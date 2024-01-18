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Рецепт смачної та швидкої вечері з картоплі та фаршу

18 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вечеря із продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт
Запіканка з картоплею та фаршем. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця вечеря готується дуже швидко і без зайвої метушні. Відмінний варіант для тих, хто хоче заощадити час на приготуванні їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • картопля;
  • капуста;
  • морква;
  • фарш;
  • сир;
  • сіль;
  • спеції.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю на невеликі шматочки середньої товщини.

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі до картоплі потрібно додати сіль, спеції, олію і ретельно перемішати. Викладаємо на пергамент.

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Картопля у спеціях. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно дрібно нарізати капусту.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер необхідно натерти моркву та дрібно нарізати цибулю.

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Терта морква. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додаємо фарш та панірувальні сухарі, все ретельно перемішати.

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Викладаємо фарш із овочами на картоплю.

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Картопля та фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікати при 180°С протягом 30 хвилин.

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Фарш та сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно натерти сир. На фарш викласти сир та відправити до духовки ще на 5-10 хвилин.

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Готова запіканка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

їжа
рецепти
картопля
запіканки
м'ясний фарш

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