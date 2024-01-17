Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт смачного та бюджетного вінегрету із запечених овочів arrow

Рецепт смачного та бюджетного вінегрету із запечених овочів

17 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вінегрет?
Овочевий вінегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт класичного рецепту вінегрету. Його особливість у тому, що овочі не відварюються, а запікаються. Обов'язково спробуйте так приготувати, виходить набагато смачніше та корисніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 3 шт. середнього буряка;
  • 1 велика морква;
  • 5-6 шт. невеликих картоплин;
  • 5 шт. солоних огірків;
  • 0,5 банки консервованого горошку;
  • 2 ст. л. квашеної капусти;
  • 1 пучок зеленої цибулі;
  • рослинна олія.
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити овочі.

null
Овочі в духовці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далі овочі необхідно запекти в духовці при 180°С: буряк 2 години, морква 1 година, картопля 40 хвилин.

null
Запечені овочі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли овочі охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками: буряки, морква, картопля, солоний огірок, зелена цибуля та додайте квашену капусту.

null
Мариновані огірки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для цього рецепту підійдуть мариновані чи квашені огірки.

null
Овочі для вінегрету. Фото: YouTube @pani_sosnytska

З'єднайте всі компоненти в одну миску, додайте горошок, сіль за смаком та олію.

null
Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Все ретельно перемішайте та можна подавати на стіл.

null
Готовий вінегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим справді корисні буряки.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.

овочі
лайфхаки
салат
рецепти
квашена капуста
рецепт з картинками
вінегрет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі