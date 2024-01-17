Як приготувати вінегрет?

Рецепт смачного та бюджетного вінегрету із запечених овочів
Рецепт класичного рецепту вінегрету. Його особливість у тому, що овочі не відварюються, а запікаються. Обов'язково спробуйте так приготувати, виходить набагато смачніше та корисніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- 3 шт. середнього буряка;
- 1 велика морква;
- 5-6 шт. невеликих картоплин;
- 5 шт. солоних огірків;
- 0,5 банки консервованого горошку;
- 2 ст. л. квашеної капусти;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- рослинна олія.
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити овочі.
Далі овочі необхідно запекти в духовці при 180°С: буряк 2 години, морква 1 година, картопля 40 хвилин.
Коли овочі охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками: буряки, морква, картопля, солоний огірок, зелена цибуля та додайте квашену капусту.
Для цього рецепту підійдуть мариновані чи квашені огірки.
З'єднайте всі компоненти в одну миску, додайте горошок, сіль за смаком та олію.
Все ретельно перемішайте та можна подавати на стіл.
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