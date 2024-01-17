Як приготувати вінегрет?

Овочевий вінегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Рецепт класичного рецепту вінегрету. Його особливість у тому, що овочі не відварюються, а запікаються. Обов'язково спробуйте так приготувати, виходить набагато смачніше та корисніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

3 шт. середнього буряка;

1 велика морква;

5-6 шт. невеликих картоплин;

5 шт. солоних огірків;

0,5 банки консервованого горошку;

2 ст. л. квашеної капусти;

1 пучок зеленої цибулі;

рослинна олія.

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити овочі.

Овочі в духовці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далі овочі необхідно запекти в духовці при 180°С: буряк 2 години, морква 1 година, картопля 40 хвилин.

Запечені овочі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли овочі охолонуть, очистіть їх від шкірки і наріжте кубиками: буряки, морква, картопля, солоний огірок, зелена цибуля та додайте квашену капусту.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для цього рецепту підійдуть мариновані чи квашені огірки.

Овочі для вінегрету. Фото: YouTube @pani_sosnytska

З'єднайте всі компоненти в одну миску, додайте горошок, сіль за смаком та олію.

Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Все ретельно перемішайте та можна подавати на стіл.

Готовий вінегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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