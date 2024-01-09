Смачний і простий торт з вишнею — відео рецепт

Рецепт смачного святкового торта "монастирська хата"
Якщо ви шукали ефектний та смачний торт для прикраси святкового столу, то цей ідеально підійде. Тісто чарівне та дуже зручне в роботі. Цукру можна покласти небагато, якщо любите дуже солодке, можете збільшити кількість.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- вершкове масло 82,5% 200г;
- цукор 100 г;
- ваніль 1 пакетик;
- сметана (21%) 200 г;
- борошно 400 г;
- розпушувач 5 г;
- сіль 1/2 ч.л.
Для начинки:
- вишня 800 р.
Для сметанного крему:
- сметана (21%) 1200 г;
- цукрова пудра 75 г
Для декору:
- чорний шоколад 100 г;
- еолоко 30 мл.
Спосіб приготування
Для тіста з'єднати всі інгредієнти, як показано на відео. Борошно додати в останню чергу та замісити дуже ніжне та ароматне тісто.
Загорнути в плівку та відправити на 30-40 хвилин у холодильник.
Розділити тісто на три частини. На присипаній борошном поверхні розкатати кожний пласт, близько 22х35 см. Нарізати його на 5 смужок шириною 7 см, довжиною 22 см.
Вишню розморозити за допомогою сита, щоби пішла вся зайва рідина. Щільно викласти на кожну смужку тіста вишню та сформувати трубочки, ретельно защипуючи краї.
Перекласти трубочки (15 шт.) на лист, застелений пергаментом, швом вниз. Випікати в розігрітій до 180°С духовці протягом 25-30 хвилин, до рум'яної скоринки. Дати повністю охолонути. Це будуть колоди для нашої хати.
Для крему відважити протягом кількох годин сметану на ситі застеляному марлею (у результаті сироватки вийде близько 950 г.) потім змішати з цукровою пудрою.
На тарілку або дошку викласти п'ять колод, змастити кремом, зверху викласти чотири колоди і знову промазати кремом. Далі три, дві та одну.
Щоразу рясно промазувати кремом. Кремом, що залишився, вирівняти торт з боків і відправити в холодильник мінімум на 4 години або на ніч.
Перед подачею обрізати краї та покрити торт розтопленим з молоком шоколадом.
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