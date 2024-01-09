Смачний і простий торт з вишнею — відео рецепт

Торт з вишні. Фото: YouTube @evadaren

Якщо ви шукали ефектний та смачний торт для прикраси святкового столу, то цей ідеально підійде. Тісто чарівне та дуже зручне в роботі. Цукру можна покласти небагато, якщо любите дуже солодке, можете збільшити кількість.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

вершкове масло 82,5% 200г;

цукор 100 г;

ваніль 1 пакетик;

сметана (21%) 200 г;

борошно 400 г;

розпушувач 5 г;

сіль 1/2 ч.л.

Для начинки:

вишня 800 р.

Для сметанного крему:

сметана (21%) 1200 г;

цукрова пудра 75 г

Для декору:

чорний шоколад 100 г;

еолоко 30 мл.

Спосіб приготування

Для тіста з'єднати всі інгредієнти, як показано на відео. Борошно додати в останню чергу та замісити дуже ніжне та ароматне тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Загорнути в плівку та відправити на 30-40 хвилин у холодильник.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Розділити тісто на три частини. На присипаній борошном поверхні розкатати кожний пласт, близько 22х35 см. Нарізати його на 5 смужок шириною 7 см, довжиною 22 см.

Тісто та вишні. Фото: YouTube @evadaren

Вишню розморозити за допомогою сита, щоби пішла вся зайва рідина. Щільно викласти на кожну смужку тіста вишню та сформувати трубочки, ретельно защипуючи краї.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Перекласти трубочки (15 шт.) на лист, застелений пергаментом, швом вниз. Випікати в розігрітій до 180°С духовці протягом 25-30 хвилин, до рум'яної скоринки. Дати повністю охолонути. Це будуть колоди для нашої хати.

Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

Для крему відважити протягом кількох годин сметану на ситі застеляному марлею (у результаті сироватки вийде близько 950 г.) потім змішати з цукровою пудрою.

Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку або дошку викласти п'ять колод, змастити кремом, зверху викласти чотири колоди і знову промазати кремом. Далі три, дві та одну.

Орнамент торта. Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

Щоразу рясно промазувати кремом. Кремом, що залишився, вирівняти торт з боків і відправити в холодильник мінімум на 4 години або на ніч.

Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Перед подачею обрізати краї та покрити торт розтопленим з молоком шоколадом.

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