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Рецепт смачного святкового торта "монастирська хата"

9 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і простий торт з вишнею — відео рецепт
Торт з вишні. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви шукали ефектний та смачний торт для прикраси святкового столу, то цей ідеально підійде. Тісто чарівне та дуже зручне в роботі. Цукру можна покласти небагато, якщо любите дуже солодке, можете збільшити кількість.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло 82,5% 200г;
  • цукор 100 г;
  • ваніль 1 пакетик;
  • сметана (21%) 200 г;
  • борошно 400 г;
  • розпушувач 5 г;
  • сіль 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • вишня 800 р.

Для сметанного крему:

  • сметана (21%) 1200 г;
  • цукрова пудра 75 г

Для декору:

  • чорний шоколад 100 г;
  • еолоко 30 мл.

Спосіб приготування

Для тіста з'єднати всі інгредієнти, як показано на відео. Борошно додати в останню чергу та замісити дуже ніжне та ароматне тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Загорнути в плівку та відправити на 30-40 хвилин у холодильник.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Розділити тісто на три частини. На присипаній борошном поверхні розкатати кожний пласт, близько 22х35 см. Нарізати його на 5 смужок шириною 7 см, довжиною 22 см.

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Тісто та вишні. Фото: YouTube @evadaren

Вишню розморозити за допомогою сита, щоби пішла вся зайва рідина. Щільно викласти на кожну смужку тіста вишню та сформувати трубочки, ретельно защипуючи краї.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Перекласти трубочки (15 шт.) на лист, застелений пергаментом, швом вниз. Випікати в розігрітій до 180°С духовці протягом 25-30 хвилин, до рум'яної скоринки. Дати повністю охолонути. Це будуть колоди для нашої хати.

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Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

Для крему відважити протягом кількох годин сметану на ситі застеляному марлею (у результаті сироватки вийде близько 950 г.) потім змішати з цукровою пудрою.

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Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

На тарілку або дошку викласти п'ять колод, змастити кремом, зверху викласти чотири колоди і знову промазати кремом. Далі три, дві та одну.

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Орнамент торта. Трубочки та крем. Фото: YouTube @evadaren

Щоразу рясно промазувати кремом. Кремом, що залишився, вирівняти торт з боків і відправити в холодильник мінімум на 4 години або на ніч.

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Готовий торт. Фото: YouTube @evadaren

Перед подачею обрізати краї та покрити торт розтопленим з молоком шоколадом.

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