Смачний і швидкий сніданок з лаваша

Лаваш із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт смачного сніданку з лаваша та ще кількох інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити, це стане однією з улюблених страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш — 5 шт.;

сир — 200 г;

гриби — 250 г;

сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати печериці та обсмажити їх на пательні.

Гриби на пательні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно натерти сир, можна взяти плавлений або твердий, якщо не хочете терти його, можна просто нарізати на тонкі шматочки.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі беремо лаваш і викладаємо начинку з грибів та сиру. Викладаємо на половинку і потім робимо конверт.

Сир та гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш з начинкою обсмажити на сковороді з обох боків.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш готовий, можна подати з улюбленим соусом чи без нічого.

Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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