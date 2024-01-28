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Рецепт смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти

28 січня 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і швидкий сніданок з лаваша
Лаваш із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачного сніданку з лаваша та ще кількох інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити, це стане однією з улюблених страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • лаваш — 5 шт.;
  • сир — 200 г;
  • гриби — 250 г;
  • сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати печериці та обсмажити їх на пательні.

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Гриби на пательні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно натерти сир, можна взяти плавлений або твердий, якщо не хочете терти його, можна просто нарізати на тонкі шматочки.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі беремо лаваш і викладаємо начинку з грибів та сиру. Викладаємо на половинку і потім робимо конверт.

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Сир та гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш з начинкою обсмажити на сковороді з обох боків.

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Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш готовий, можна подати з улюбленим соусом чи без нічого.

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Лаваш із начинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Унікальні властивості квашеної капусти взимку — користь та шкода.

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