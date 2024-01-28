Смачний і швидкий сніданок з лаваша

Рецепт смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти
Рецепт смачного сніданку з лаваша та ще кількох інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити, це стане однією з улюблених страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш — 5 шт.;
- сир — 200 г;
- гриби — 250 г;
- сіль, чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати печериці та обсмажити їх на пательні.
Далі потрібно натерти сир, можна взяти плавлений або твердий, якщо не хочете терти його, можна просто нарізати на тонкі шматочки.
Далі беремо лаваш і викладаємо начинку з грибів та сиру. Викладаємо на половинку і потім робимо конверт.
Лаваш з начинкою обсмажити на сковороді з обох боків.
Лаваш готовий, можна подати з улюбленим соусом чи без нічого.
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