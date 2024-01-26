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Рецепт смачного сирного торта "сльози ангела"

26 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг "Ольга" або "сльози ангела" — відео рецепт
Сирний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже ніжний сирний торт "Ольга", також в інших джерелах його називають пирогом "Сльози ангела". Справжні ласощі з пісочної основи, ніжного сирного шару та повітряного білкового крему. Замінить торт на будь-якому святі, а готується дуже просто і швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми — 20 см.

Для пісочного тіста:

  • холодне вершкове масло або маргарин — 70 г;
  • сіль;
  • цукор чи цукрова пудра — 40 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • борошно — 110 г.

Для сирного шару:

  • сир — 400 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • манна крупа — 1 ст.л.;
  • цукор — 60 г або за смаком;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • жовтки — 2 шт.

Для меренги:

  • білки — 3 шт;
  • цукор — 2 ст.л;
  • ванільний цукор — 1 ч.л.;
  • сіль.

Спосіб приготування

Для сирного шару перетерти блендером сир, сметану, цукор, ванільний цукор, жовтки та манну крупу до однорідної маси.

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для пісочного тіста в чаші блендера подрібнити холодне вершкове масло з борошном, цукром і дрібкою солі до отримання крихти. Якщо немає блендера, то можна натерти масло на тертці, обмакуючи в борошно.

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Кисломолочний сир та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати жовток та об'єднати тісто. Якщо тісто виходить дуже сухе і не хоче об'єднуватися, то можна додати трохи сметани або холодної води.

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Борошно та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти тісто у холодильник на 10-15 хвилин.

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Сирне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити тісто по формі, формуючи невисокий бортик. Наколоти тісто виделкою. Боки форми змастити вершковим маслом або вистелити пергаментом.

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Тісто у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати основу з пісочного тіста 10 хвилин при температурі 180°С.

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Тісто та сирна маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістати форму із духовки, викласти сирний шар. Випікати ще 25-30 хвилин.

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Збиті білки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити білки зі щіпкою солі, ванільним цукром та звичайним цукром до стійких піків. Викласти зверху на сирний шар та випікати ще 10 хвилин.

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Білкова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому сирному торту дати охолонути до кімнатної температури. За цей час на поверхні білкового шару з'являться невеликі крапельки.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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кисломолочний сир

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