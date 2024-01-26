Як приготувати пиріг "Ольга" або "сльози ангела" — відео рецепт

Рецепт смачного сирного торта "сльози ангела"
Дуже ніжний сирний торт "Ольга", також в інших джерелах його називають пирогом "Сльози ангела". Справжні ласощі з пісочної основи, ніжного сирного шару та повітряного білкового крему. Замінить торт на будь-якому святі, а готується дуже просто і швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми — 20 см.
Для пісочного тіста:
- холодне вершкове масло або маргарин — 70 г;
- сіль;
- цукор чи цукрова пудра — 40 г;
- жовток — 1 шт.;
- борошно — 110 г.
Для сирного шару:
- сир — 400 г;
- сметана 20% — 100 г;
- манна крупа — 1 ст.л.;
- цукор — 60 г або за смаком;
- ванільний цукор — 10 г;
- жовтки — 2 шт.
Для меренги:
- білки — 3 шт;
- цукор — 2 ст.л;
- ванільний цукор — 1 ч.л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Для сирного шару перетерти блендером сир, сметану, цукор, ванільний цукор, жовтки та манну крупу до однорідної маси.
Для пісочного тіста в чаші блендера подрібнити холодне вершкове масло з борошном, цукром і дрібкою солі до отримання крихти. Якщо немає блендера, то можна натерти масло на тертці, обмакуючи в борошно.
Додати жовток та об'єднати тісто. Якщо тісто виходить дуже сухе і не хоче об'єднуватися, то можна додати трохи сметани або холодної води.
Покласти тісто у холодильник на 10-15 хвилин.
Розподілити тісто по формі, формуючи невисокий бортик. Наколоти тісто виделкою. Боки форми змастити вершковим маслом або вистелити пергаментом.
Випікати основу з пісочного тіста 10 хвилин при температурі 180°С.
Дістати форму із духовки, викласти сирний шар. Випікати ще 25-30 хвилин.
Збити білки зі щіпкою солі, ванільним цукром та звичайним цукром до стійких піків. Викласти зверху на сирний шар та випікати ще 10 хвилин.
Готовому сирному торту дати охолонути до кімнатної температури. За цей час на поверхні білкового шару з'являться невеликі крапельки.
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