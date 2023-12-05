Салат "Гавайї" з шинкою без майонезу - відео рецепт

Рецепт смачного салату із шинкою та без майонезу до Нового року 2024
У цьому рецепті найсмачніше поєднання продуктів, завдяки якому салат виходить дуже свіжим та соковитим. Копчена шинка (балик) надає особливої нотки і чудово поєднується з ананасами та болгарським перцем.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- салатне листя (або пекінська капуста) — 150-200 г;
- шинка варено-копчена (або балик) — 200-250 г;
- болгарський перець — 90-100 г;
- ананас — 3-4 кільця;
- помідори маленькі — 3-4 шт.
Для соусу:
- прованські трави чи трави середземномор'я —1 ч.л
- сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);
- часник — 1 зубчик;
- олія без запаху — 3 ст.л.;
- лимонний сік — 1 ст.л.;
- гірчиця зернами — 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно порвати або нарізати салатне листя. Можна замінити його пекінською капустою.
Болгарський перець, шинку та ананаси нарізати тонкою соломкою.
Для соусу перетерти в прованську пасту трави з часником і сіллю.
Додати олію, гірчицю і лимонний сік, інтенсивно перемішати виделкою до утворення однорідної емульсії.
Салат викласти у формі вінка, полити соусом перед подаванням.
Прикрасити половинками помідорів чері.
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