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Рецепт смачного салату із шинкою та без майонезу до Нового року 2024

5 грудня 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат "Гавайї" з шинкою без майонезу - відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті найсмачніше поєднання продуктів, завдяки якому салат виходить дуже свіжим та соковитим. Копчена шинка (балик) надає особливої нотки і чудово поєднується з ананасами та болгарським перцем.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • салатне листя (або пекінська капуста) — 150-200 г;
  • шинка варено-копчена (або балик) — 200-250 г;
  • болгарський перець — 90-100 г;
  • ананас — 3-4 кільця;
  • помідори маленькі — 3-4 шт.

Для соусу:

  • прованські трави чи трави середземномор'я —1  ч.л
  • сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);
  • часник — 1 зубчик;
  • олія без запаху — 3 ст.л.;
  • лимонний сік — 1 ст.л.;
  • гірчиця зернами — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно порвати або нарізати салатне листя. Можна замінити його пекінською капустою.

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Салатне листя. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарський перець, шинку та ананаси нарізати тонкою соломкою.

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Шинка та ананас. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу перетерти в прованську пасту трави з часником і сіллю.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію, гірчицю і лимонний сік, інтенсивно перемішати виделкою до утворення однорідної емульсії.

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Приготування заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат викласти у формі вінка, полити соусом перед подаванням.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прикрасити половинками помідорів чері.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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