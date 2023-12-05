Салат "Гавайї" з шинкою без майонезу - відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цьому рецепті найсмачніше поєднання продуктів, завдяки якому салат виходить дуже свіжим та соковитим. Копчена шинка (балик) надає особливої нотки і чудово поєднується з ананасами та болгарським перцем.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

салатне листя (або пекінська капуста) — 150-200 г;

шинка варено-копчена (або балик) — 200-250 г;

болгарський перець — 90-100 г;

ананас — 3-4 кільця;

помідори маленькі — 3-4 шт.

Для соусу:

прованські трави чи трави середземномор'я —1 ч.л

сіль — 0,5 ч.л. (за смаком);

часник — 1 зубчик;

олія без запаху — 3 ст.л.;

лимонний сік — 1 ст.л.;

гірчиця зернами — 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно порвати або нарізати салатне листя. Можна замінити його пекінською капустою.

Салатне листя. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарський перець, шинку та ананаси нарізати тонкою соломкою.

Шинка та ананас. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу перетерти в прованську пасту трави з часником і сіллю.

Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію, гірчицю і лимонний сік, інтенсивно перемішати виделкою до утворення однорідної емульсії.

Приготування заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат викласти у формі вінка, полити соусом перед подаванням.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прикрасити половинками помідорів чері.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт класичного салату з крабовими паличками — збережіть до Нового року 2024.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.