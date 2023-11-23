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Рецепт смачного салату з шинкою до святкового столу — обов'язково збережіть

23 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт салату до святкового столу — відео
Салат з шинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий салат, який готується лише за 5 хвилин і чудово підійде на свято. Цей салат запам'ятається вам своїм оригінальним та неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • шинка 250 г;
  • огірок свіжий 150 г;
  • яйце 3 шт;
  • сир 100-120 г;
  • чорнослив (бажано копчений) 70 г;
  • майонез 100-150 г (за смаком);
  • волоські горіхи (за бажанням).

Спосіб приготування

Шинку та свіжий огірок нарізати соломкою.

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Нарізана шинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти першим шаром шинку, потім майонез.

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Огірок та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно нарізати свіжий огірок, викласти поверх шинки і додати шар майонезу.

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Додавання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху на великій тертці натерти яйця, посолити та поперчити. Знову змастити майонезом.

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Нарізаний чорнослив. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати чорнослив дрібною соломкою. Викласти наступним шаром та змастити майонезом.

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Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху натерти сир на великій тертці.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати салату просочитися 20-30 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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