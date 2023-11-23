Смачний рецепт салату до святкового столу — відео

Салат з шинкою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий салат, який готується лише за 5 хвилин і чудово підійде на свято. Цей салат запам'ятається вам своїм оригінальним та неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

шинка 250 г;

огірок свіжий 150 г;

яйце 3 шт;

сир 100-120 г;

чорнослив (бажано копчений) 70 г;

майонез 100-150 г (за смаком);

волоські горіхи (за бажанням).

Спосіб приготування

Шинку та свіжий огірок нарізати соломкою.

Нарізана шинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти першим шаром шинку, потім майонез.

Огірок та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно нарізати свіжий огірок, викласти поверх шинки і додати шар майонезу.

Додавання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху на великій тертці натерти яйця, посолити та поперчити. Знову змастити майонезом.

Нарізаний чорнослив. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати чорнослив дрібною соломкою. Викласти наступним шаром та змастити майонезом.

Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху натерти сир на великій тертці.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати салату просочитися 20-30 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.