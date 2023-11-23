Смачний рецепт салату до святкового столу — відео

Рецепт смачного салату з шинкою до святкового столу — обов'язково збережіть
Дуже смачний і простий салат, який готується лише за 5 хвилин і чудово підійде на свято. Цей салат запам'ятається вам своїм оригінальним та неповторним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- шинка 250 г;
- огірок свіжий 150 г;
- яйце 3 шт;
- сир 100-120 г;
- чорнослив (бажано копчений) 70 г;
- майонез 100-150 г (за смаком);
- волоські горіхи (за бажанням).
Спосіб приготування
Шинку та свіжий огірок нарізати соломкою.
Викласти першим шаром шинку, потім майонез.
Потім потрібно нарізати свіжий огірок, викласти поверх шинки і додати шар майонезу.
Зверху на великій тертці натерти яйця, посолити та поперчити. Знову змастити майонезом.
Нарізати чорнослив дрібною соломкою. Викласти наступним шаром та змастити майонезом.
Зверху натерти сир на великій тертці.
Дати салату просочитися 20-30 хвилин.
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