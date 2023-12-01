Простий рецепт новорічного салату — відео

Рецепт смачного салату з курячою печінкою — збережіть до свят
Такий салат готується з простих інгредієнтів. Гарно підійде для святкового столу, він дуже поживний, а всі продукти в ньому дуже вдало поєднуються.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 400 г курячої печінки;
- 2 середні цибулини;
- 100 г моркви по-корейськи;
- 2 –3 шт. солоних/маринованих огірків;
- майонез для заправки салату.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на пательні. Цибулі повинно бути багато. Під час обсмажування додаємо чайну ложку цукру та солі.
Потім додаємо печінку. В цьому рецепті використовується куряча печінка, але ви можете вибрати будь-яку.
Смажити печінку потрібно на середньому вогні, щоб вона встигла приготуватися в середині.
Тепер потрібно нарізати мариновані чи квашені огірки.
Тепер нам знадобиться морква по-корейськи. Її потрібно трохи нарізати та додаємо до огірків.
Печінку, яка охолода потрібно нарізати на невеликі шматочки. Додати до всіх інгредієнтів.
Залишилося заправити салат майонезом або сметаною. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.
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