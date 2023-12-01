Простий рецепт новорічного салату — відео

Новорічний стол. Фото: YouTube @prostirecepti

Такий салат готується з простих інгредієнтів. Гарно підійде для святкового столу, він дуже поживний, а всі продукти в ньому дуже вдало поєднуються.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

400 г курячої печінки;

2 середні цибулини;

100 г моркви по-корейськи;

2 –3 шт. солоних/маринованих огірків;

майонез для заправки салату.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на пательні. Цибулі повинно бути багато. Під час обсмажування додаємо чайну ложку цукру та солі.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо печінку. В цьому рецепті використовується куряча печінка, але ви можете вибрати будь-яку.

Смажена печінка. Фото: YouTube @prostirecepti

Смажити печінку потрібно на середньому вогні, щоб вона встигла приготуватися в середині.

Морква по-корейськи. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно нарізати мариновані чи квашені огірки.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер нам знадобиться морква по-корейськи. Її потрібно трохи нарізати та додаємо до огірків.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @prostirecepti

Печінку, яка охолода потрібно нарізати на невеликі шматочки. Додати до всіх інгредієнтів.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Залишилося заправити салат майонезом або сметаною. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу.

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