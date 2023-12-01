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Рецепт смачного салату з курячою печінкою — збережіть до свят

1 грудня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт новорічного салату — відео
Новорічний стол. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий салат готується з простих інгредієнтів. Гарно підійде для святкового столу, він дуже поживний, а всі продукти в ньому дуже вдало поєднуються. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • 400 г курячої печінки;
  • 2 середні цибулини;
  • 100 г моркви по-корейськи;
  • 2 –3 шт. солоних/маринованих огірків;
  • майонез для заправки салату. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на пательні. Цибулі повинно бути багато. Під час обсмажування додаємо чайну ложку цукру та солі. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо печінку. В цьому рецепті використовується куряча печінка, але ви можете вибрати будь-яку. 

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Смажена печінка. Фото: YouTube @prostirecepti

Смажити печінку потрібно на середньому вогні, щоб вона встигла приготуватися в середині. 

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Морква по-корейськи. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно нарізати мариновані чи квашені огірки. 

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер нам знадобиться морква по-корейськи. Її потрібно трохи нарізати та додаємо до огірків. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @prostirecepti

Печінку, яка охолода потрібно нарізати на невеликі шматочки. Додати до всіх інгредієнтів. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Залишилося заправити салат майонезом або сметаною. Все ретельно перемішати та можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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