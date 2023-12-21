Салат на новий рік, який сподобається всім — відео рецепт

Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Якщо ви не знали, які салати приготувати на Новий рік без будь-якої метушні та проблем, тоді цей рецепт точно для вас. Він точно здивує ваших гостей, і вони попросять вас розповісти секрет приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

куряча грудка 150 г;

плавлений сирок 2 шт.;

горошок 130 г;

помідор 150 г;

майонез 2 ст.

часник 1 зубок.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно приготувати соус, для цього до майонезу потрібно додати часник і все ретельно перемішати.

Майонез та часник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати копчене філе соломкою, воно викладатиметься в салаті першим шаром.

Копчена курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху курки потрібно натерти плавлені сирки та змастити майонезом. Для того, щоб сирки було легше натирати їх, можна трохи заморозити в морозильній камері.

Плавлений сир та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо шар консервованого горошку.

Консервований горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром будуть помідори. Їх краще нарізати брусочками. Салат готовий, зверху можна посипати зеленню.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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