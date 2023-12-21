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Рецепт смачного салату на новорічний стіл за 10 хвилин

21 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат на новий рік, який сподобається всім — відео рецепт
Новорічний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви не знали, які салати приготувати на Новий рік без будь-якої метушні та проблем, тоді цей рецепт точно для вас. Він точно здивує ваших гостей, і вони попросять вас розповісти секрет приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка 150 г;
  • плавлений сирок 2 шт.;
  • горошок 130 г;
  • помідор 150 г;
  • майонез 2 ст.
  • часник 1 зубок.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно приготувати соус, для цього до майонезу потрібно додати часник і все ретельно перемішати.

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Майонез та часник. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати копчене філе соломкою, воно викладатиметься в салаті першим шаром.

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Копчена курка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху курки потрібно натерти плавлені сирки та змастити майонезом. Для того, щоб сирки було легше натирати їх, можна трохи заморозити в морозильній камері.

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Плавлений сир та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо шар консервованого горошку.

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Консервований горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Останнім шаром будуть помідори. Їх краще нарізати брусочками. Салат готовий, зверху можна посипати зеленню.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

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