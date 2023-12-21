Салат на новий рік, який сподобається всім — відео рецепт

Рецепт смачного салату на новорічний стіл за 10 хвилин
Якщо ви не знали, які салати приготувати на Новий рік без будь-якої метушні та проблем, тоді цей рецепт точно для вас. Він точно здивує ваших гостей, і вони попросять вас розповісти секрет приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- куряча грудка 150 г;
- плавлений сирок 2 шт.;
- горошок 130 г;
- помідор 150 г;
- майонез 2 ст.
- часник 1 зубок.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно приготувати соус, для цього до майонезу потрібно додати часник і все ретельно перемішати.
Далі потрібно нарізати копчене філе соломкою, воно викладатиметься в салаті першим шаром.
Зверху курки потрібно натерти плавлені сирки та змастити майонезом. Для того, щоб сирки було легше натирати їх, можна трохи заморозити в морозильній камері.
Зверху викладаємо шар консервованого горошку.
Останнім шаром будуть помідори. Їх краще нарізати брусочками. Салат готовий, зверху можна посипати зеленню.
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