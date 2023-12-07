Красивий і смачний салат на Новий рік — відео рецепт

Рецепт смачного салату "Ідеал" — набагато крутіше олів'є
Цей салат готується шарами з інгредієнтів, які чудово поєднуються одне з одним. Обов'язково спробуйте приготувати на Новий рік, ваші гості точно оцінять.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- м'ясо 300 г;
- огірок 2 шт.;
- перець солодкий 1 шт.;
- зелень;
- сир 100 г;
- яйця 3 шт.;
- сіль;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити м'ясо та нарізати середнім кубиком. М'ясо у цьому салаті буде першим шаром.
М'ясний шар змащуємо майонезом. Далі зверху потрібно викласти свіжий натертий огірок, змащуємо майонезом.
Зверху додаємо шар свіжої зелені, також змащуємо майонезом.
Наступним шаром додаємо солодкий перець, змащуємо майонезом та додаємо тертий сир.
Зверху додаємо шар із тертих яєць. Прикрашаємо зеленню, можна подавати на стіл.
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