Красивий і смачний салат на Новий рік — відео рецепт

Салат з м'яса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей салат готується шарами з інгредієнтів, які чудово поєднуються одне з одним. Обов'язково спробуйте приготувати на Новий рік, ваші гості точно оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

м'ясо 300 г;

огірок 2 шт.;

перець солодкий 1 шт.;

зелень;

сир 100 г;

яйця 3 шт.;

сіль;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити м'ясо та нарізати середнім кубиком. М'ясо у цьому салаті буде першим шаром.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

М'ясний шар змащуємо майонезом. Далі зверху потрібно викласти свіжий натертий огірок, змащуємо майонезом.

Тертий огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо шар свіжої зелені, також змащуємо майонезом.

Свіжий огірок та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наступним шаром додаємо солодкий перець, змащуємо майонезом та додаємо тертий сир.

Солодкий перець та сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо шар із тертих яєць. Прикрашаємо зеленню, можна подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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