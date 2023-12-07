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Рецепт смачного салату "Ідеал" — набагато крутіше олів'є

7 грудня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Красивий і смачний салат на Новий рік — відео рецепт
Салат з м&#39;яса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат готується шарами з інгредієнтів, які чудово поєднуються одне з одним. Обов'язково спробуйте приготувати на Новий рік, ваші гості точно оцінять.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо 300 г;
  • огірок 2 шт.;
  • перець солодкий 1 шт.;
  • зелень;
  • сир 100 г;
  • яйця 3 шт.;
  • сіль;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити м'ясо та нарізати середнім кубиком. М'ясо у цьому салаті буде першим шаром.

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Шматочки м'яса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

М'ясний шар змащуємо майонезом. Далі зверху потрібно викласти свіжий натертий огірок, змащуємо майонезом.

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Тертий огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо шар свіжої зелені, також змащуємо майонезом.

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Свіжий огірок та зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наступним шаром додаємо солодкий перець, змащуємо майонезом та додаємо тертий сир.

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Солодкий перець та сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо шар із тертих яєць. Прикрашаємо зеленню, можна подавати на стіл.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.

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