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Рецепт смачного салату до Нового року Дракона 2024, який замінить олів'є

30 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з відвареним м'ясом — відео рецепт
Новорічний стіл. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Радимо зберегти рецепт цього салату до новорічних свят. Він дуже смачний та поживний, всі смаки вдало поєднуються між собою. Переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • відварене м'ясо 200 г;
  • огірки 1 шт;
  • помідор 2 шт;
  • яйця 4 шт;
  • картопля 2-3 шт;
  • рослинна олія для смаження;
  • консервований горох 200 г;
  • майонез. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати свіжий огірок на тонку соломку. Перекладаємо в салатник. 

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Свіжий огірок. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нам знадобляться помідори, з них потрібно видалити сік та нарізати соломкою. 

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Свіжий помідор. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати відварну яловичину, можна замінити на м'ясо індички. 

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Варені яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно окремо натерти варені яєчні білки та додаємо до всіх інгредієнтів. 

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Жовток та кріп. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно натерти яєчні жовтки, але їх ми будемо використовувати, як прикрасу. Додаємо до жовтіків трохи кропу та ліпимо з них кульки у вигляді невеликих яєць. 

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Додавання горошку. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти сиру картоплю та промити її у воді, щоб прибрати крохмаль. Далі потрібно просушити картоплю за допомогою паперових рушників та обсмажити в киплячій олії. 

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Терта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

До всіх інгредієнтів додаємо консервований горошок. Все заправляємо майонезом. 

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Смажена картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо салат на тарілку, покриваємо зверху картопляною соломкою, в цент кладемо листочок салату, а зверху яйця з жовтка. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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