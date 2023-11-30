Салат з відвареним м'ясом — відео рецепт

Рецепт смачного салату до Нового року Дракона 2024, який замінить олів'є
Радимо зберегти рецепт цього салату до новорічних свят. Він дуже смачний та поживний, всі смаки вдало поєднуються між собою. Переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- відварене м'ясо 200 г;
- огірки 1 шт;
- помідор 2 шт;
- яйця 4 шт;
- картопля 2-3 шт;
- рослинна олія для смаження;
- консервований горох 200 г;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати свіжий огірок на тонку соломку. Перекладаємо в салатник.
Далі нам знадобляться помідори, з них потрібно видалити сік та нарізати соломкою.
Далі потрібно нарізати відварну яловичину, можна замінити на м'ясо індички.
Тепер потрібно окремо натерти варені яєчні білки та додаємо до всіх інгредієнтів.
Потім потрібно натерти яєчні жовтки, але їх ми будемо використовувати, як прикрасу. Додаємо до жовтіків трохи кропу та ліпимо з них кульки у вигляді невеликих яєць.
Далі потрібно натерти сиру картоплю та промити її у воді, щоб прибрати крохмаль. Далі потрібно просушити картоплю за допомогою паперових рушників та обсмажити в киплячій олії.
До всіх інгредієнтів додаємо консервований горошок. Все заправляємо майонезом.
Викладаємо салат на тарілку, покриваємо зверху картопляною соломкою, в цент кладемо листочок салату, а зверху яйця з жовтка.
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