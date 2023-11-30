Салат з відвареним м'ясом — відео рецепт

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Радимо зберегти рецепт цього салату до новорічних свят. Він дуже смачний та поживний, всі смаки вдало поєднуються між собою. Переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

відварене м'ясо 200 г;

огірки 1 шт;

помідор 2 шт;

яйця 4 шт;

картопля 2-3 шт;

рослинна олія для смаження;

консервований горох 200 г;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати свіжий огірок на тонку соломку. Перекладаємо в салатник.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нам знадобляться помідори, з них потрібно видалити сік та нарізати соломкою.

Свіжий помідор. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати відварну яловичину, можна замінити на м'ясо індички.

Варені яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно окремо натерти варені яєчні білки та додаємо до всіх інгредієнтів.

Жовток та кріп. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно натерти яєчні жовтки, але їх ми будемо використовувати, як прикрасу. Додаємо до жовтіків трохи кропу та ліпимо з них кульки у вигляді невеликих яєць.

Додавання горошку. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти сиру картоплю та промити її у воді, щоб прибрати крохмаль. Далі потрібно просушити картоплю за допомогою паперових рушників та обсмажити в киплячій олії.

Терта картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

До всіх інгредієнтів додаємо консервований горошок. Все заправляємо майонезом.

Смажена картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Викладаємо салат на тарілку, покриваємо зверху картопляною соломкою, в цент кладемо листочок салату, а зверху яйця з жовтка.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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