Дуже смачний та простий рецепт печива — відео

Рецепт смачного печива на Різдво, Миколая чи Новий рік від Клопотенка
Наближаються свята, а це означає, що саме час розповісти вам рецепт печива на Різдво, Миколая чи Новий рік. Це рецепт імбирного печива, яке всі так обожнюють. Можна зібратися разом із друзями, рідними, залучити дітей та всім разом приготувати таке чудове святкове печиво за 10 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 350 г борошна;
- 200 г цукру;
- 200 г розм’якшеного вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1 ч. л. кориці;
- 1 ч. л. меленого імбиру;
- 1 ч. л. какао-порошку;
- 1,2 ч. л. розпушувача;
- 1,2 ч. л. солі;
- 15 г шоколадної пасти.
Спосіб приготування
Для тіста змішайте у мисці 350 г борошна, 200 г цукру та 200 г розм’якшеного вершкового масла.
Вбийте 2 яйця і додайте 1 ч. л. кориці, 1 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л. какао-порошку, 1,2 ч. л. солі і 1,2 ч. л. розпушувача.
Замісіть м’яке еластичне тісто, воно повинно трохи липнути до рук, це не страшно.
Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.
Потім дістаньте тісто та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього розкачайте тісто пластом товщиною приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки.
Застелити деко пергаментом та викладіть фігурки з тіста. Випікати печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин.
Готовому печиву дайте трохи охолонути, а потім змащуйте шоколадною пастою та насолоджуйтеся. Знадобиться приблизно 15 г на кожне печиво.
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