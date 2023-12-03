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Рецепт смачного печива на Різдво, Миколая чи Новий рік від Клопотенка

3 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та простий рецепт печива — відео
Різдвяне печиво. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Наближаються свята, а це означає, що саме час розповісти вам рецепт печива на Різдво, Миколая чи Новий рік. Це рецепт імбирного печива, яке всі так обожнюють. Можна зібратися разом із друзями, рідними, залучити дітей та всім разом приготувати таке чудове святкове печиво за 10 хвилин. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 350 г борошна;
  • 200 г цукру;
  • 200 г розм’якшеного вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1 ч. л. меленого імбиру;
  • 1 ч. л. какао-порошку;
  • 1,2 ч. л. розпушувача;
  • 1,2 ч. л. солі;
  • 15 г шоколадної пасти. 

Спосіб приготування 

Для тіста змішайте у мисці 350 г борошна, 200 г цукру та 200 г розм’якшеного вершкового масла. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @klopotenko

Вбийте 2 яйця і додайте 1 ч. л. кориці, 1 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л. какао-порошку, 1,2 ч. л. солі і 1,2 ч. л. розпушувача. 

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Вершкове масло та борошно. Фото: YouTube @klopotenko

Замісіть м’яке еластичне тісто, воно повинно трохи липнути до рук, це не страшно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.  

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Приготування печива. Фото: YouTube @klopotenko

Потім дістаньте тісто та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього розкачайте тісто пластом товщиною приблизно 4 мм. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. 

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Печиво в духовці. Фото: YouTube @klopotenko

Застелити деко пергаментом та викладіть фігурки з тіста. Випікати печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. 

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Нанесення шоколадної пости. Фото: YouTube @klopotenko

Готовому печиву дайте трохи охолонути, а потім змащуйте шоколадною пастою та насолоджуйтеся. Знадобиться приблизно 15 г на кожне печиво. 

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Імбирне печиво. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про рецепт ялинки з листкового тіста із сиром до Дня Святого Миколая. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому вона прикрасить новорічний стіл.

Також цікавий рецепт сирного різдвяного штолена до Дня Святого Миколая.

Радимо ознайомитися з тортом "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом. Він виходить м'який, у міру солодкий, із вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто та швидко.

Або зверніть увагу на рецепт яблучного пирога без борошна, який тане в роті.

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