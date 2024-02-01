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Рецепт смачного овочевого салату з редькою "Дайкон"

1 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний та смачний овочевий салат у зимову пору року — відео рецепт
Редька "Дайкон". Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У зимову пору року може бракувати вітамінів у раціоні. Пропонуємо вам простий рецепт салату з редькою, яка дуже корисна для нашого організму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • редька "Дайкон";
  • морква;
  • капуста.

Для заправки:

  • сіль,
  • олія;
  • сік лимона;
  • часник;
  • перець чорний мелений.

Спосіб приготування

Редьку та моркву необхідно натерти на тертці.

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Редька та морква. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Також потрібно порізати капусту.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Змішати усі інгредієнти в одній тарілці.

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Приготування салату. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Залишилося тільки посолити, поперчити, додати олію та сік лимона.

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.

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овочі
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салат
редька

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