Корисний та смачний овочевий салат у зимову пору року — відео рецепт

Редька "Дайкон". Фото: YouTube @user-Tetiana88

У зимову пору року може бракувати вітамінів у раціоні. Пропонуємо вам простий рецепт салату з редькою, яка дуже корисна для нашого організму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

Читайте також:

Вам знадобиться:

редька "Дайкон";

морква;

капуста.

Для заправки:

сіль,

олія;

сік лимона;

часник;

перець чорний мелений.

Спосіб приготування

Редьку та моркву необхідно натерти на тертці.

Редька та морква. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Також потрібно порізати капусту.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Змішати усі інгредієнти в одній тарілці.

Приготування салату. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Залишилося тільки посолити, поперчити, додати олію та сік лимона.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.