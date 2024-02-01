Корисний та смачний овочевий салат у зимову пору року — відео рецепт

Рецепт смачного овочевого салату з редькою "Дайкон"
1 лютого 2024 20:45
Редька "Дайкон". Фото: YouTube @user-Tetiana88
У зимову пору року може бракувати вітамінів у раціоні. Пропонуємо вам простий рецепт салату з редькою, яка дуже корисна для нашого організму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
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Вам знадобиться:
- редька "Дайкон";
- морква;
- капуста.
Для заправки:
- сіль,
- олія;
- сік лимона;
- часник;
- перець чорний мелений.
Спосіб приготування
Редьку та моркву необхідно натерти на тертці.
Також потрібно порізати капусту.
Змішати усі інгредієнти в одній тарілці.
Залишилося тільки посолити, поперчити, додати олію та сік лимона.
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