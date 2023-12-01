Що приготувати на Новий рік 2024 — відео рецепт

Салат у вигляді ялинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо прикрасити новорічний стіл гарним салатом у вигляді новорічної ялинки. Це рецепт листкового салату з класичним поєднанням продуктів, який сподобається всім, хто любить шпроти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце варене 2 шт;

плавлений сир 90 г;

часник 2 зубчики;

шпроти 10-14 шт;

огірок 1 шт;

сухарики 70 гр. (З 70 гр. хліба);

майонез 80-100 гр.

Для декору:

кріп;

помідори чері 3-4 шт.;

маслини 3-4 шт;

болгарський перець — кілька скибочок.

Спосіб приготування

Хліб підсушити на сковорідці до сухариків. Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Щоб краще натирався, можна попередньо покласти у морозильну камеру на 15-20 хвилин.

Плавлений сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти на тертці яйце, подрібнити часник. Нарізати огірок тонкими півкільцями.

Тертий часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На блюді, на якому подаватимете салат, намалювати майонезом контур ялинки. Усередині теж зробити тонку сіточку.

Сухарики та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Першим шаром викласти сухарики. Посипати половиною часнику. Цей шар додатково не змащувати майонезом, щоб сухарики не розмокли, сіточки майонезу внизу вистачить, щоб трохи пом'якшити і просочити.

Основа салату із сухариків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другим шаром буде плавлений сир та 1,2 часнику. Під шубою з плавленого сиру сухарики теж так розмокатимуть. Цей шар трохи покрити майонезом по контуру і всередині.

Шар плавленого сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третім шаром викласти варені яйця, зверху тонка сіточка майонезу.

Огірки та шпроти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертим шаром викласти шпроти. Щоб прибрати зайвий жир, можна покласти їх на паперовий рушник. Зверху змащуємо майонезом. П'ятим шаром викласти огірки.

Прикраса салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прикрасити ялинку гілочками кропу, помідорами чері, маслинами та болгарським перцем. Також для декору можна використовувати інші елементи, наприклад перепелині яйця, оливки, сир. Як бачите, поєднання інгредієнтів у салаті класичне та знайоме до смаку багатьом.

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