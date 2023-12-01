Що приготувати на Новий рік 2024 — відео рецепт

Рецепт смачного новорічного салату зі шпротами "Ялинка"
Пропонуємо прикрасити новорічний стіл гарним салатом у вигляді новорічної ялинки. Це рецепт листкового салату з класичним поєднанням продуктів, який сподобається всім, хто любить шпроти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце варене 2 шт;
- плавлений сир 90 г;
- часник 2 зубчики;
- шпроти 10-14 шт;
- огірок 1 шт;
- сухарики 70 гр. (З 70 гр. хліба);
- майонез 80-100 гр.
Для декору:
- кріп;
- помідори чері 3-4 шт.;
- маслини 3-4 шт;
- болгарський перець — кілька скибочок.
Спосіб приготування
Хліб підсушити на сковорідці до сухариків. Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Щоб краще натирався, можна попередньо покласти у морозильну камеру на 15-20 хвилин.
Натерти на тертці яйце, подрібнити часник. Нарізати огірок тонкими півкільцями.
На блюді, на якому подаватимете салат, намалювати майонезом контур ялинки. Усередині теж зробити тонку сіточку.
Першим шаром викласти сухарики. Посипати половиною часнику. Цей шар додатково не змащувати майонезом, щоб сухарики не розмокли, сіточки майонезу внизу вистачить, щоб трохи пом'якшити і просочити.
Другим шаром буде плавлений сир та 1,2 часнику. Під шубою з плавленого сиру сухарики теж так розмокатимуть. Цей шар трохи покрити майонезом по контуру і всередині.
Третім шаром викласти варені яйця, зверху тонка сіточка майонезу.
Четвертим шаром викласти шпроти. Щоб прибрати зайвий жир, можна покласти їх на паперовий рушник. Зверху змащуємо майонезом. П'ятим шаром викласти огірки.
Прикрасити ялинку гілочками кропу, помідорами чері, маслинами та болгарським перцем. Також для декору можна використовувати інші елементи, наприклад перепелині яйця, оливки, сир. Як бачите, поєднання інгредієнтів у салаті класичне та знайоме до смаку багатьом.
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