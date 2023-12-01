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Рецепт смачного новорічного салату зі шпротами "Ялинка"

1 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на Новий рік 2024 — відео рецепт
Салат у вигляді ялинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо прикрасити новорічний стіл гарним салатом у вигляді новорічної ялинки. Це рецепт листкового салату з класичним поєднанням продуктів, який сподобається всім, хто любить шпроти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце варене 2 шт;
  • плавлений сир 90 г;
  • часник 2 зубчики;
  • шпроти 10-14 шт;
  • огірок 1 шт;
  • сухарики 70 гр. (З 70 гр. хліба);
  • майонез 80-100 гр.

Для декору:

  • кріп;
  • помідори чері 3-4 шт.;
  • маслини 3-4 шт;
  • болгарський перець — кілька скибочок.

Спосіб приготування

Хліб підсушити на сковорідці до сухариків. Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Щоб краще натирався, можна попередньо покласти у морозильну камеру на 15-20 хвилин.

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Плавлений сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти на тертці яйце, подрібнити часник. Нарізати огірок тонкими півкільцями.

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Тертий часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На блюді, на якому подаватимете салат, намалювати майонезом контур ялинки. Усередині теж зробити тонку сіточку.

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Сухарики та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Першим шаром викласти сухарики. Посипати половиною часнику. Цей шар додатково не змащувати майонезом, щоб сухарики не розмокли, сіточки майонезу внизу вистачить, щоб трохи пом'якшити і просочити.

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Основа салату із сухариків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Другим шаром буде плавлений сир та 1,2 часнику. Під шубою з плавленого сиру сухарики теж так розмокатимуть. Цей шар трохи покрити майонезом по контуру і всередині.

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Шар плавленого сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третім шаром викласти варені яйця, зверху тонка сіточка майонезу.

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Огірки та шпроти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертим шаром викласти шпроти. Щоб прибрати зайвий жир, можна покласти їх на паперовий рушник. Зверху змащуємо майонезом. П'ятим шаром викласти огірки.

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Прикраса салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прикрасити ялинку гілочками кропу, помідорами чері, маслинами та болгарським перцем. Також для декору можна використовувати інші елементи, наприклад перепелині яйця, оливки, сир. Як бачите, поєднання інгредієнтів у салаті класичне та знайоме до смаку багатьом.

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