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Рецепт скумбрії від Гордона Рамзі, як у ресторані — збережіть на свята

20 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачна скумбрія в духовці — відео рецепт
Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати скумбрію в духовці за рецептом відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі. Виходить неймовірно смачно, риба соковита, м'яка та ароматна з хрусткою скоринкою зверху.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена 2 шт. (4 філе);
  • сіль 0,5 ч. л;
  • паприка 1 ч. л;
  • часник 2 зубчики;
  • чорний перець мелений;
  • оливкова олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обробити скумбрію на філе.

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Скумбрія на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію, сіль, паприку, дрібно подрібнений часник і чорний мелений перець.

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Філе скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити цю пасту по філе і залишити маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.

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Спеції для скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти скумбрію на пергамент шкірою догори.

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Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити злегка, посипати меленим перцем, запікати 10-13 хвилин на верхньому рівні духовки при температурі 200°С.

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Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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