Дуже смачна скумбрія в духовці — відео рецепт

Рецепт скумбрії від Гордона Рамзі, як у ресторані — збережіть на свята
Пропонуємо приготувати скумбрію в духовці за рецептом відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі. Виходить неймовірно смачно, риба соковита, м'яка та ароматна з хрусткою скоринкою зверху.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена 2 шт. (4 філе);
- сіль 0,5 ч. л;
- паприка 1 ч. л;
- часник 2 зубчики;
- чорний перець мелений;
- оливкова олія 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно обробити скумбрію на філе.
Змішати олію, сіль, паприку, дрібно подрібнений часник і чорний мелений перець.
Розподілити цю пасту по філе і залишити маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.
Викласти скумбрію на пергамент шкірою догори.
Посолити злегка, посипати меленим перцем, запікати 10-13 хвилин на верхньому рівні духовки при температурі 200°С.
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