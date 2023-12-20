Дуже смачна скумбрія в духовці — відео рецепт

Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо приготувати скумбрію в духовці за рецептом відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі. Виходить неймовірно смачно, риба соковита, м'яка та ароматна з хрусткою скоринкою зверху.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена 2 шт. (4 філе);

сіль 0,5 ч. л;

паприка 1 ч. л;

часник 2 зубчики;

чорний перець мелений;

оливкова олія 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обробити скумбрію на філе.

Скумбрія на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію, сіль, паприку, дрібно подрібнений часник і чорний мелений перець.

Філе скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити цю пасту по філе і залишити маринуватися щонайменше на 20-30 хвилин.

Спеції для скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти скумбрію на пергамент шкірою догори.

Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити злегка, посипати меленим перцем, запікати 10-13 хвилин на верхньому рівні духовки при температурі 200°С.

Запечена скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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