Смачна перша страва — відео рецепт

Сирний суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Такий сирний суп сподобається абсолютно всім. Він дуже гарно зігріває в холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

450 фаршу з телятини (або яловичини);

1 цибулина;

3 морквини;

3 стебла селери;

6 картоплин;

4 ст.л. (60 г) вершкового масла (1 ст.л. для тушкування овочів, 3 ст.л. для пасерування борошна);

3 ст.л. борошна;

500 мл молока;

200 г твердого сиру;

150 мл сметани;

1,5 л води;

сіль до смаку;

0,5 ч.л. меленого чорного перцю;

1 ч.л. паприки;

дрібка каєнського перцю( гострого) за бажанням;

петрушка до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю та натерти моркву. Також знадобиться кілька гілочок селери, які також потрібно натерти на тертці.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно нарізати кубиками картоплю.

Фарш у каструлі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо каструлю з товстим дном, на дно викладаємо фарш та розбиваємо його на маленькі шматочки.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Прибираємо з каструлі фарш. В цю саму кастрюлю кладемо вершкове масло. Смажимо цибулю, моркву та селеру.

Картопля та фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім повертаємо в кастрюлю фарш та додаємо нарізану картоплю. Додаємо сіль, перець, ложку солодкої паприки та дрібку чорного перцю.

Фарш та вода. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Залити водою та довести до кипіння, варити протягом 20 хвилин.

Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні розтопити вершкове масло, додати три столові ложки борошна та все швидко перемішати. Цю суміш додаємо в суп.

Додавання сиру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо в кастрюлю молоко, все ретельно перемішати.

Сирний суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці додаємо 200 грамів сиру та 150 мл сметани. Все ретельно перемішати, варити кілька хвилин та можна подавати.

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Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.