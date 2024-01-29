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Рецепт сирного супу — смачний та ситний для холодної пори року

29 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна перша страва — відео рецепт
Сирний суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий сирний суп сподобається абсолютно всім. Він дуже гарно зігріває в холодну пору року. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 450 фаршу з телятини (або яловичини);
  • 1 цибулина;
  • 3 морквини;
  • 3 стебла селери;
  • 6 картоплин;
  • 4 ст.л. (60 г) вершкового масла (1 ст.л. для тушкування овочів, 3 ст.л. для пасерування борошна);
  • 3 ст.л. борошна;
  • 500 мл молока;
  • 200 г твердого сиру;
  • 150 мл сметани;
  • 1,5 л води;
  • сіль до смаку;
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
  • 1 ч.л. паприки;
  • дрібка каєнського перцю( гострого) за бажанням;
  • петрушка до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю та натерти моркву. Також знадобиться кілька гілочок селери, які також потрібно натерти на тертці. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно нарізати кубиками картоплю. 

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Фарш у каструлі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі беремо каструлю з товстим дном, на дно викладаємо фарш та розбиваємо його на маленькі шматочки. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Прибираємо з каструлі фарш. В цю саму кастрюлю кладемо вершкове масло. Смажимо цибулю, моркву та селеру. 

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Картопля та фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім повертаємо в кастрюлю фарш та додаємо нарізану картоплю. Додаємо сіль, перець, ложку солодкої паприки та дрібку чорного перцю. 

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Фарш та вода. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Залити водою та довести до кипіння, варити протягом 20 хвилин. 

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Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні розтопити вершкове масло, додати три столові ложки борошна та все швидко перемішати. Цю суміш додаємо в суп. 

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Додавання сиру. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Додаємо в кастрюлю молоко, все ретельно перемішати. 

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Сирний суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці додаємо 200 грамів сиру та 150 мл сметани. Все ретельно перемішати, варити кілька хвилин та можна подавати. 

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.

Також ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті. 

їжа
лайфхаки
сир
рецепти
суп

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