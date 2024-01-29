Смачна перша страва — відео рецепт

Рецепт сирного супу — смачний та ситний для холодної пори року
Такий сирний суп сподобається абсолютно всім. Він дуже гарно зігріває в холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 450 фаршу з телятини (або яловичини);
- 1 цибулина;
- 3 морквини;
- 3 стебла селери;
- 6 картоплин;
- 4 ст.л. (60 г) вершкового масла (1 ст.л. для тушкування овочів, 3 ст.л. для пасерування борошна);
- 3 ст.л. борошна;
- 500 мл молока;
- 200 г твердого сиру;
- 150 мл сметани;
- 1,5 л води;
- сіль до смаку;
- 0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
- 1 ч.л. паприки;
- дрібка каєнського перцю( гострого) за бажанням;
- петрушка до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю та натерти моркву. Також знадобиться кілька гілочок селери, які також потрібно натерти на тертці.
Потім потрібно нарізати кубиками картоплю.
Далі беремо каструлю з товстим дном, на дно викладаємо фарш та розбиваємо його на маленькі шматочки.
Прибираємо з каструлі фарш. В цю саму кастрюлю кладемо вершкове масло. Смажимо цибулю, моркву та селеру.
Потім повертаємо в кастрюлю фарш та додаємо нарізану картоплю. Додаємо сіль, перець, ложку солодкої паприки та дрібку чорного перцю.
Залити водою та довести до кипіння, варити протягом 20 хвилин.
На пательні розтопити вершкове масло, додати три столові ложки борошна та все швидко перемішати. Цю суміш додаємо в суп.
Додаємо в кастрюлю молоко, все ретельно перемішати.
Наприкінці додаємо 200 грамів сиру та 150 мл сметани. Все ретельно перемішати, варити кілька хвилин та можна подавати.
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Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.
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