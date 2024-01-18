Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рецепт швидкого торта з готового листкового тіста arrow

Рецепт швидкого торта з готового листкового тіста

18 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та швидкий торт з вишнями — відео рецепт
Торт з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт швидкого тортика із готового (магазинного) листкового тіста. Коли треба швидко і без особливих зусиль щось приготувати, то цей рецепт саме те, що треба. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • листкове тісто 1800 г;
  • вишні (консервовані) 600 г.

Для крема:

  • вершки (36%) 500 мл;
  • вершковий сир 130 г;
  • цукрова пудра 70 г;
  • екстракт апельсина/ванілі 2-3 краплі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати тісто та покласти на нього заморожені вишні. 

null
Листкове тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зробити трубочки с вишнями. Це будуть наші коржі. 

null
Трубочки з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

о.  Такі трубочки з вишнями викласти на пергамент. Запекати при 200°С протягом 15-20 хвилин. 

null
Трубочки з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також знадобиться окремо запекти шматочки листкового тіста для того, щоб потім зробити крихту. 

null
Листкове тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно приготувати крем. Для цього потрібно збити вершки та додати цукрову пудру. Потім додаємо холодний вершкойи сир та ще раз збиваємо. 

null
Приготування крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер ци кремом промазуємо коржі з вишнями. 

null
Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Збираємо таким чином торт, промазуючи кожний шар. 

null
Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Прикрашаємо торт крихтою з листкового тіста. 

null
Крихти для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Залишаємо торт просочитися та можна подавати до столу. 

null
Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

їжа
лайфхаки
десерт
рецепти
торт
випічка
вишня
рецепт з картинками

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі