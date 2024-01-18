Смачний та швидкий торт з вишнями — відео рецепт

Рецепт швидкого торта з готового листкового тіста
Рецепт швидкого тортика із готового (магазинного) листкового тіста. Коли треба швидко і без особливих зусиль щось приготувати, то цей рецепт саме те, що треба.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- листкове тісто 1800 г;
- вишні (консервовані) 600 г.
Для крема:
- вершки (36%) 500 мл;
- вершковий сир 130 г;
- цукрова пудра 70 г;
- екстракт апельсина/ванілі 2-3 краплі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати тісто та покласти на нього заморожені вишні.
Зробити трубочки с вишнями. Це будуть наші коржі.
о. Такі трубочки з вишнями викласти на пергамент. Запекати при 200°С протягом 15-20 хвилин.
Також знадобиться окремо запекти шматочки листкового тіста для того, щоб потім зробити крихту.
Тепер потрібно приготувати крем. Для цього потрібно збити вершки та додати цукрову пудру. Потім додаємо холодний вершкойи сир та ще раз збиваємо.
Тепер ци кремом промазуємо коржі з вишнями.
Збираємо таким чином торт, промазуючи кожний шар.
Прикрашаємо торт крихтою з листкового тіста.
Залишаємо торт просочитися та можна подавати до столу.
Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".
Читайте Новини.LIVE!