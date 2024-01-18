Смачний та швидкий торт з вишнями — відео рецепт

Торт з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рецепт швидкого тортика із готового (магазинного) листкового тіста. Коли треба швидко і без особливих зусиль щось приготувати, то цей рецепт саме те, що треба.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

листкове тісто 1800 г;

вишні (консервовані) 600 г.

Для крема:

вершки (36%) 500 мл;

вершковий сир 130 г;

цукрова пудра 70 г;

екстракт апельсина/ванілі 2-3 краплі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати тісто та покласти на нього заморожені вишні.

Листкове тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зробити трубочки с вишнями. Це будуть наші коржі.

Трубочки з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

о. Такі трубочки з вишнями викласти на пергамент. Запекати при 200°С протягом 15-20 хвилин.

Трубочки з вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також знадобиться окремо запекти шматочки листкового тіста для того, щоб потім зробити крихту.

Листкове тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно приготувати крем. Для цього потрібно збити вершки та додати цукрову пудру. Потім додаємо холодний вершкойи сир та ще раз збиваємо.

Приготування крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер ци кремом промазуємо коржі з вишнями.

Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Збираємо таким чином торт, промазуючи кожний шар.

Приготування торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Прикрашаємо торт крихтою з листкового тіста.

Крихти для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Залишаємо торт просочитися та можна подавати до столу.

Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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