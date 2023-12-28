Ідеальна альтернатива класичному крабовому салату — відео рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Спосіб приготування смачного та швидкого салату з крабовими паличками. Він має насичений та свіжий смак із яскравими відтінками. Така страва стане чудовим доповненням на святковому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

крабові палички 200 г;

огірок 1 шт;

яйця 4 шт;

маринована цибуля 50 г;

кукурудза 150 г;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати крабові палички або розібрати їх на волокна.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Крабові палички викласти першим шаром та змастити майонезом.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати огірки та викласти їх другим шаром, змастити майонезом.

Огірки та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти на тертці варені яйця та викласти наступним шаром. Посолити та змастити майонезом.

Варені яйця та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викласти шар консервованої кукурудзи, зверху прикрасити майонезом та зеленню.

Консервована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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