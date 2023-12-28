Ідеальна альтернатива класичному крабовому салату — відео рецепт

Рецепт шведського салату з крабовими паличками до Нового року
Спосіб приготування смачного та швидкого салату з крабовими паличками. Він має насичений та свіжий смак із яскравими відтінками. Така страва стане чудовим доповненням на святковому столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться:
- крабові палички 200 г;
- огірок 1 шт;
- яйця 4 шт;
- маринована цибуля 50 г;
- кукурудза 150 г;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати крабові палички або розібрати їх на волокна.
Крабові палички викласти першим шаром та змастити майонезом.
Далі потрібно нарізати огірки та викласти їх другим шаром, змастити майонезом.
Натерти на тертці варені яйця та викласти наступним шаром. Посолити та змастити майонезом.
Зверху викласти шар консервованої кукурудзи, зверху прикрасити майонезом та зеленню.
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