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Рецепт шведського салату з крабовими паличками до Нового року

28 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна альтернатива класичному крабовому салату — відео рецепт
Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спосіб приготування смачного та швидкого салату з крабовими паличками. Він має насичений та свіжий смак із яскравими відтінками. Така страва стане чудовим доповненням на святковому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички 200 г;
  • огірок 1 шт;
  • яйця 4 шт;
  • маринована цибуля 50 г;
  • кукурудза 150 г;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати крабові палички або розібрати їх на волокна.

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Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Крабові палички викласти першим шаром та змастити майонезом.

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Свіжі огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати огірки та викласти їх другим шаром, змастити майонезом.

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Огірки та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натерти на тертці варені яйця та викласти наступним шаром. Посолити та змастити майонезом.

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Варені яйця та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викласти шар консервованої кукурудзи, зверху прикрасити майонезом та зеленню.

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Консервована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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