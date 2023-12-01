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Рецепт шикарного салату без майонезу на Новорічний стіл

1 грудня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний салат для новорічного столу без майонезу — відео
Новорічний стіл. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо шукайте новий рецепт святкового салату на Новий рік без використання майонезу, рекомендуємо приготувати цей оригінальний салат із дуже смачною та збалансованою заправкою на основі соєвого соусу. Справжнє буйство смаків та ароматів. Весь процес приготування триватиме не більше 10 хвилин. Після такого салату у вас та ваших гостей не буде почуття тяжкості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець 100 г;
  • свіжий огірок 100 г;
  • цибуля червона 30 гр;
  • авокадо 1 шт;
  • салатний мікс 200 г;
  • червона риба малосольна 200 г;
  • кунжут 10 гр.

Для заправки:

  • мед 1 ч. л;
  • олія 2 ст.л;
  • дижонська гірчиця 1 ст.
  • соєвий соус 4 ст.

Для маринування цибулі:

  • оцет яблучний 1,4 ч.л.
  • цукор;
  • сіль.

Спосіб приготування

Нарізати тонким пір'ям цибулю, додати кілька крапель яблучного оцту, щіпку цукру та солі. Залишити маринуватися, поки що займаємося іншими інгредієнтами.

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Синя цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірки та болгарський перець тонкою довгою соломкою.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Стиглий авокадо очистити і нарізати скибочками (якщо авокадо стиглий, то шкірка добре знімається руками).

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Авокадо для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат нарізати чи порвати руками.

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Додавання червоної риби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Червону рибу нарізати скибочками.

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Листя салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кунжут обсмажити на сковороді.

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Заправка для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу змішати рослинну олію, мед, гірчицю та соєвий соус, гарненько збити виделкою.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збирати салат безпосередньо перед подачею, інакше листя та овочі пожухнуть. Змішати в мисці салатне листя, огірок і болгарський перець, додавши трохи соусу.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На тарілку викласти частину салатного листя, зверху рибу та авокадо, знову салатне листя, рибу та авокадо. Салат зверху полити заправкою та посипати кунжутом. Салат одразу ж подавати на стіл.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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