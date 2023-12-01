Смачний салат для новорічного столу без майонезу — відео

Рецепт шикарного салату без майонезу на Новорічний стіл
Якщо шукайте новий рецепт святкового салату на Новий рік без використання майонезу, рекомендуємо приготувати цей оригінальний салат із дуже смачною та збалансованою заправкою на основі соєвого соусу. Справжнє буйство смаків та ароматів. Весь процес приготування триватиме не більше 10 хвилин. Після такого салату у вас та ваших гостей не буде почуття тяжкості.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- болгарський перець 100 г;
- свіжий огірок 100 г;
- цибуля червона 30 гр;
- авокадо 1 шт;
- салатний мікс 200 г;
- червона риба малосольна 200 г;
- кунжут 10 гр.
Для заправки:
- мед 1 ч. л;
- олія 2 ст.л;
- дижонська гірчиця 1 ст.
- соєвий соус 4 ст.
Для маринування цибулі:
- оцет яблучний 1,4 ч.л.
- цукор;
- сіль.
Спосіб приготування
Нарізати тонким пір'ям цибулю, додати кілька крапель яблучного оцту, щіпку цукру та солі. Залишити маринуватися, поки що займаємося іншими інгредієнтами.
Нарізати огірки та болгарський перець тонкою довгою соломкою.
Стиглий авокадо очистити і нарізати скибочками (якщо авокадо стиглий, то шкірка добре знімається руками).
Салат нарізати чи порвати руками.
Червону рибу нарізати скибочками.
Кунжут обсмажити на сковороді.
Для соусу змішати рослинну олію, мед, гірчицю та соєвий соус, гарненько збити виделкою.
Збирати салат безпосередньо перед подачею, інакше листя та овочі пожухнуть. Змішати в мисці салатне листя, огірок і болгарський перець, додавши трохи соусу.
На тарілку викласти частину салатного листя, зверху рибу та авокадо, знову салатне листя, рибу та авокадо. Салат зверху полити заправкою та посипати кунжутом. Салат одразу ж подавати на стіл.
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