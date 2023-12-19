Ідеальний салат для закуски на новорічний стіл — відео рецепт

Рецепт салату з помідорами, грибами та шинкою до Нового року Дракона 2024
Це рецепт дуже простого, ситного та смачного салату. В ідеалі його потрібно робити з домашнім майонезом. Відмінно підійде як закуска на новорічний стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- шинка, балик, буженина чи будь-яке інше улюблене м'ясо — 250 г;
- сир — 150 г;
- помідор — 2 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- печериці мариновані — 300 г;
- майонез — 200 г;
- пару гілочок зеленої цибулі;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно всі овочі вимити, висушити та нарізати соломкою.
Далі нарізати сир з м'ясом соломкою.
Якщо гриби дрібні, залишити цілими, за необхідності нарізати. Зелену цибулю подрібнити.
Інгредієнти салату помістити в миску і заправити, ретельно перемішати. Можна подавати на стіл одразу.
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