Ідеальний салат для закуски на новорічний стіл — відео рецепт

Салат з шинкою. Фото: YouTube @evadaren

Це рецепт дуже простого, ситного та смачного салату. В ідеалі його потрібно робити з домашнім майонезом. Відмінно підійде як закуска на новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

шинка, балик, буженина чи будь-яке інше улюблене м'ясо — 250 г;

сир — 150 г;

помідор — 2 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

печериці мариновані — 300 г;

майонез — 200 г;

пару гілочок зеленої цибулі;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно всі овочі вимити, висушити та нарізати соломкою.

Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Далі нарізати сир з м'ясом соломкою.

Нарізані інгредієнти. Фото: YouTube @evadaren

Якщо гриби дрібні, залишити цілими, за необхідності нарізати. Зелену цибулю подрібнити.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Інгредієнти салату помістити в миску і заправити, ретельно перемішати. Можна подавати на стіл одразу.

Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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