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Рецепт салату з помідорами, грибами та шинкою до Нового року Дракона 2024

19 грудня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний салат для закуски на новорічний стіл — відео рецепт
Салат з шинкою. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже простого, ситного та смачного салату. В ідеалі його потрібно робити з домашнім майонезом. Відмінно підійде як закуска на новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • шинка, балик, буженина чи будь-яке інше улюблене м'ясо — 250 г;
  • сир — 150 г;
  • помідор — 2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • печериці мариновані — 300 г;
  • майонез — 200 г;
  • пару гілочок зеленої цибулі;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно всі овочі вимити, висушити та нарізати соломкою.

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Інгредієнти для салату. Фото: YouTube @evadaren

Далі нарізати сир з м'ясом соломкою.

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Нарізані інгредієнти. Фото: YouTube @evadaren

Якщо гриби дрібні, залишити цілими, за необхідності нарізати. Зелену цибулю подрібнити.

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @evadaren

Інгредієнти салату помістити в миску і заправити, ретельно перемішати. Можна подавати на стіл одразу.

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Готовий салат. Фото: YouTube @evadaren

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