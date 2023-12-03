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Рецепт салату з овочами та яловичиною до року Дракона 2024

3 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного салату з овочами та м'ясом — відео
Салат з овочами та яловичиною. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Салат з яловичиною та овочами чудовий вибір для святкового столу, якщо ви втомилися від важких та жирних рецептів із майонезом. Особливої пікантності цьому м'ясному салату надає заправка на основі соєвого соусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яловичина 300 г;
  • перець 2 шт.;
  • помідори 2 шт.;
  • цибуля салатна 1 шт.;
  • салатне листя 1 пучок;
  • петрушка за бажанням;
  • цукор 1/2 ч. л.;
  • бальзамічний оцет 1 ч. л.;
  • соєвий соус 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для маринування м'яса;
  • олія 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для обсмажування м'яса;
  • чорний перець;
  • кунжут за бажанням.

Спосіб приготування

Яловичину нарізати тонкими слайсами товщиною 0,5 см, поперчити та замаринувати в ложці соєвого соусу.

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Овочі та м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати усі овочі тонкими слайсами.

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Маринад для м'яса Фото: YouTube @AlinaFooDee

На добре розпеченій сковорідці обсмажити яловичину 10-12 хвилин (залежно від товщини слайсів).

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Помідори для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для обсмажування використати 1 ст. л. олії.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію з бальзамічним оцтом, цукром і соєвим соусом до утворення однорідної емульсії.

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М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кількість інгредієнтів у соусі можна регулювати на свій смак.

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Приготування заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листя нарвати, викласти м'ясо та овочі, все перемішати, залити соусом  і готове. Можна присипати кунжутом за бажанням.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали про рецепт смачного салату "Ідеал" ― обов'язково збережіть на свята.

Також ми писали про рецепт класичного салату з крабовими паличками ― збережіть до Нового року 2024 року.

А ось цей салат побив усі рекорди — лише чотири прості інгредієнти.

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