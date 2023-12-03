Рецепт смачного салату з овочами та м'ясом — відео

Салат з овочами та яловичиною. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат з яловичиною та овочами чудовий вибір для святкового столу, якщо ви втомилися від важких та жирних рецептів із майонезом. Особливої пікантності цьому м'ясному салату надає заправка на основі соєвого соусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яловичина 300 г;

перець 2 шт.;

помідори 2 шт.;

цибуля салатна 1 шт.;

салатне листя 1 пучок;

петрушка за бажанням;

цукор 1/2 ч. л.;

бальзамічний оцет 1 ч. л.;

соєвий соус 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для маринування м'яса;

олія 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для обсмажування м'яса;

чорний перець;

кунжут за бажанням.

Спосіб приготування

Яловичину нарізати тонкими слайсами товщиною 0,5 см, поперчити та замаринувати в ложці соєвого соусу.

Овочі та м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати усі овочі тонкими слайсами.

Маринад для м'яса Фото: YouTube @AlinaFooDee

На добре розпеченій сковорідці обсмажити яловичину 10-12 хвилин (залежно від товщини слайсів).

Помідори для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для обсмажування використати 1 ст. л. олії.

Солодкий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати олію з бальзамічним оцтом, цукром і соєвим соусом до утворення однорідної емульсії.

М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кількість інгредієнтів у соусі можна регулювати на свій смак.

Приготування заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листя нарвати, викласти м'ясо та овочі, все перемішати, залити соусом і готове. Можна присипати кунжутом за бажанням.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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