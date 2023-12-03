Рецепт смачного салату з овочами та м'ясом — відео

Рецепт салату з овочами та яловичиною до року Дракона 2024
Салат з яловичиною та овочами чудовий вибір для святкового столу, якщо ви втомилися від важких та жирних рецептів із майонезом. Особливої пікантності цьому м'ясному салату надає заправка на основі соєвого соусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина 300 г;
- перець 2 шт.;
- помідори 2 шт.;
- цибуля салатна 1 шт.;
- салатне листя 1 пучок;
- петрушка за бажанням;
- цукор 1/2 ч. л.;
- бальзамічний оцет 1 ч. л.;
- соєвий соус 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для маринування м'яса;
- олія 2 ст. л. для соусу + 1 ст. л. для обсмажування м'яса;
- чорний перець;
- кунжут за бажанням.
Спосіб приготування
Яловичину нарізати тонкими слайсами товщиною 0,5 см, поперчити та замаринувати в ложці соєвого соусу.
Нарізати усі овочі тонкими слайсами.
На добре розпеченій сковорідці обсмажити яловичину 10-12 хвилин (залежно від товщини слайсів).
Для обсмажування використати 1 ст. л. олії.
Змішати олію з бальзамічним оцтом, цукром і соєвим соусом до утворення однорідної емульсії.
Кількість інгредієнтів у соусі можна регулювати на свій смак.
Листя нарвати, викласти м'ясо та овочі, все перемішати, залити соусом і готове. Можна присипати кунжутом за бажанням.
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