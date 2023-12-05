Простий і швидкий крабовий салат

Крабовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний і дуже простий салат "хвилинка" з крабових паличок та кукурудзи. Крабовий салат з вершковим сиром і яйцем відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Адже шарами такий недорогий салат із простих інгредієнтів виглядає ще ефектніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

крабові палички 180 г;

яйця 3 шт.;

плавлений сир 2 шт;

консервована кукурудза 120 г;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно соломкою нарізати крабові палички та викласти їх на тарілку. Зверху нанести сіточку з майонезу.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім іде шар тертого плавленого сиру. Також зробити сіточку із майонезу.

Крабові палички та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім кладемо шар тертих курячих яєць. Нанести сіточку із майонезу.

Терті яйця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо консервовану кукурудзу, потім йде сіточка з майонезу.

Консервована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Прикрашаємо зеленню та салат готовий.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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