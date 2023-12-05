Простий і швидкий крабовий салат

Рецепт салату з крабовими паличками за п'ять хвилин — збережіть до Нового року 2024
Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний і дуже простий салат "хвилинка" з крабових паличок та кукурудзи. Крабовий салат з вершковим сиром і яйцем відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Адже шарами такий недорогий салат із простих інгредієнтів виглядає ще ефектніше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- крабові палички 180 г;
- яйця 3 шт.;
- плавлений сир 2 шт;
- консервована кукурудза 120 г;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно соломкою нарізати крабові палички та викласти їх на тарілку. Зверху нанести сіточку з майонезу.
Потім іде шар тертого плавленого сиру. Також зробити сіточку із майонезу.
Потім кладемо шар тертих курячих яєць. Нанести сіточку із майонезу.
Зверху додаємо консервовану кукурудзу, потім йде сіточка з майонезу.
Прикрашаємо зеленню та салат готовий.
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