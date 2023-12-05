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Рецепт салату з крабовими паличками за п'ять хвилин — збережіть до Нового року 2024

5 грудня 2023 10:10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і швидкий крабовий салат
Крабовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний і дуже простий салат "хвилинка" з крабових паличок та кукурудзи. Крабовий салат з вершковим сиром і яйцем відмінно підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Адже шарами такий недорогий салат із простих інгредієнтів виглядає ще ефектніше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички 180 г;
  • яйця 3 шт.;
  • плавлений сир 2 шт;
  • консервована кукурудза 120 г;
  • майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно соломкою нарізати крабові палички та викласти їх на тарілку. Зверху нанести сіточку з майонезу.

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Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім іде шар тертого плавленого сиру. Також зробити сіточку із майонезу.

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Крабові палички та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім кладемо шар тертих курячих яєць. Нанести сіточку із майонезу.

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Терті яйця. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху додаємо консервовану кукурудзу, потім йде сіточка з майонезу.

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Консервована кукурудза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Прикрашаємо зеленню та салат готовий.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

 

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