Салат з крабовими паличками до НГ 2024 — відео рецепт

Рецепт салату з крабових паличок та трьох простих інгредієнтів до святкового столу
Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат з крабовими паличками, омлетом та сиром. Це незвичайний рецепт крабового салату, який добре підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат з яєчними млинцями та сиром виходить дуже смачним та незвичайним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- яйця 4 шт.;
- сіль 2 г;
- крабові палички 180 г;
- сир 150 г;
- цибуля 1 шт;
- майонез.
Для маринаду:
- сіль 0,5 ч. л;
- цукор 1 год. л;
- оцет 1 ст. л.
Спосіб приготування
Одну цибулину потрібно нарізати на півкільця і покласти в тарілку, в якій вона маринуватиметься. Для цього додаємо сіль, перець, цукор та оцет 9%.
Далі потрібно приготувати омлет. Для цього беремо 4 яйця, додаємо сіль, перець та смажимо. З цієї кількості має вийти 3-5 яєчних млинців.
Тепер потрібно нарізати крабові палички, краще це зробити соломкою.
Нарізаємо твердий сир соломкою.
Омлет необхідно скрутити у рулет і нарізати соломкою.
До всіх інгредієнтів додаємо мариновану цибулю. Все ретельно перемішати.
Салат заправляємо майонезом або сметаною із гірчицею.
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