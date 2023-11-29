Салат з крабовими паличками до НГ 2024 — відео рецепт

Салат із крабових паличок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат з крабовими паличками, омлетом та сиром. Це незвичайний рецепт крабового салату, який добре підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат з яєчними млинцями та сиром виходить дуже смачним та незвичайним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця 4 шт.;

сіль 2 г;

крабові палички 180 г;

сир 150 г;

цибуля 1 шт;

майонез.

Для маринаду:

сіль 0,5 ч. л;

цукор 1 год. л;

оцет 1 ст. л.

Спосіб приготування

Одну цибулину потрібно нарізати на півкільця і покласти в тарілку, в якій вона маринуватиметься. Для цього додаємо сіль, перець, цукор та оцет 9%.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно приготувати омлет. Для цього беремо 4 яйця, додаємо сіль, перець та смажимо. З цієї кількості має вийти 3-5 яєчних млинців.

Приготування омлету. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нарізати крабові палички, краще це зробити соломкою.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо твердий сир соломкою.

Твердий сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Омлет необхідно скрутити у рулет і нарізати соломкою.

Нарізаний омлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До всіх інгредієнтів додаємо мариновану цибулю. Все ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат заправляємо майонезом або сметаною із гірчицею.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.