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Рецепт салату з крабових паличок та трьох простих інгредієнтів до святкового столу

29 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з крабовими паличками до НГ 2024 — відео рецепт
Салат із крабових паличок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат з крабовими паличками, омлетом та сиром. Це незвичайний рецепт крабового салату, який добре підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат з яєчними млинцями та сиром виходить дуже смачним та незвичайним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • яйця 4 шт.;
  • сіль 2 г;
  • крабові палички 180 г;
  • сир 150 г;
  • цибуля 1 шт;
  • майонез.

Для маринаду:

  • сіль 0,5 ч. л;
  • цукор 1 год. л;
  • оцет 1 ст. л.

Спосіб приготування

Одну цибулину потрібно нарізати на півкільця і покласти в тарілку, в якій вона маринуватиметься. Для цього додаємо сіль, перець, цукор та оцет 9%.

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно приготувати омлет. Для цього беремо 4 яйця, додаємо сіль, перець та смажимо. З цієї кількості має вийти 3-5 яєчних млинців.

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Приготування омлету. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер потрібно нарізати крабові палички, краще це зробити соломкою.

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Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо твердий сир соломкою.

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Твердий сир. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Омлет необхідно скрутити у рулет і нарізати соломкою.

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Нарізаний омлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До всіх інгредієнтів додаємо мариновану цибулю. Все ретельно перемішати.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат заправляємо майонезом або сметаною із гірчицею.

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