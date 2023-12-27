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Рецепт салату з копченою куркою, який стане прикрасою на святковому столі

27 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Новорічний салат — відео рецепт
Салат з куркою та виноградом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Оригінальний і ніжний салат Тіффані з соковитим курячим філе. Варто спробувати заради незвичайного, але смачного поєднання продуктів. Куряче філе, сир, виноград та горіхи відмінний квартет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 400 гр курячого філе;
  • 100 гр арахісу (можна замінити на волоські горіхи або мигдаль);
  • 4 курячі яйця;
  • 80-100 гр майонезу;
  • 80-100 гр сметани;
  • каррі 1/2 ч.л. (за бажанням);
  • 300 гр винограду (бажано без кісточок);
  • сіль за смаком;
  • 150 гр сиру.

Спосіб приготування

Невеликими кубиками нарізаємо куряче філе. Солимо, додаємо карі за бажанням.

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Інгредієнти салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажуємо до готовності хвилин 7-8, залежно від розміру кубиків. Не пересушіть, філе має залишитися ніжним та соковитим усередині.

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Смажена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо при смаженні з м'яса виділилося занадто багато соку, злийте його, він нам не знадобиться.

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Терті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натираємо сир, мені більше подобається на дрібній тертці, мені здається, так шар сиру в салаті виходить повітрянішим і об'ємнішим.

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Арахіс та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На тертці натираємо яйця. Розрізаємо навпіл виноград. Сметану змішуємо із майонезом. Збираємо салат, промазуючи кожен шар сумішшю зі сметани та майонезу.

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Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спочатку куряче філе, потім яйця, арахіс, сир та зверху прикрашаємо виноградом. Залишити салат у холодильнику, щоб він просочився.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

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