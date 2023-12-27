Новорічний салат — відео рецепт

Рецепт салату з копченою куркою, який стане прикрасою на святковому столі
Оригінальний і ніжний салат Тіффані з соковитим курячим філе. Варто спробувати заради незвичайного, але смачного поєднання продуктів. Куряче філе, сир, виноград та горіхи відмінний квартет.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 400 гр курячого філе;
- 100 гр арахісу (можна замінити на волоські горіхи або мигдаль);
- 4 курячі яйця;
- 80-100 гр майонезу;
- 80-100 гр сметани;
- каррі 1/2 ч.л. (за бажанням);
- 300 гр винограду (бажано без кісточок);
- сіль за смаком;
- 150 гр сиру.
Спосіб приготування
Невеликими кубиками нарізаємо куряче філе. Солимо, додаємо карі за бажанням.
Обсмажуємо до готовності хвилин 7-8, залежно від розміру кубиків. Не пересушіть, філе має залишитися ніжним та соковитим усередині.
Якщо при смаженні з м'яса виділилося занадто багато соку, злийте його, він нам не знадобиться.
Натираємо сир, мені більше подобається на дрібній тертці, мені здається, так шар сиру в салаті виходить повітрянішим і об'ємнішим.
На тертці натираємо яйця. Розрізаємо навпіл виноград. Сметану змішуємо із майонезом. Збираємо салат, промазуючи кожен шар сумішшю зі сметани та майонезу.
Спочатку куряче філе, потім яйця, арахіс, сир та зверху прикрашаємо виноградом. Залишити салат у холодильнику, щоб він просочився.
Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.
Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.
Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.
Читайте Новини.LIVE!