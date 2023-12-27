Новорічний салат — відео рецепт

Салат з куркою та виноградом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оригінальний і ніжний салат Тіффані з соковитим курячим філе. Варто спробувати заради незвичайного, але смачного поєднання продуктів. Куряче філе, сир, виноград та горіхи відмінний квартет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

400 гр курячого філе;

100 гр арахісу (можна замінити на волоські горіхи або мигдаль);

4 курячі яйця;

80-100 гр майонезу;

80-100 гр сметани;

каррі 1/2 ч.л. (за бажанням);

300 гр винограду (бажано без кісточок);

сіль за смаком;

150 гр сиру.

Спосіб приготування

Невеликими кубиками нарізаємо куряче філе. Солимо, додаємо карі за бажанням.

Інгредієнти салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажуємо до готовності хвилин 7-8, залежно від розміру кубиків. Не пересушіть, філе має залишитися ніжним та соковитим усередині.

Смажена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо при смаженні з м'яса виділилося занадто багато соку, злийте його, він нам не знадобиться.

Терті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натираємо сир, мені більше подобається на дрібній тертці, мені здається, так шар сиру в салаті виходить повітрянішим і об'ємнішим.

Арахіс та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На тертці натираємо яйця. Розрізаємо навпіл виноград. Сметану змішуємо із майонезом. Збираємо салат, промазуючи кожен шар сумішшю зі сметани та майонезу.

Приготування салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спочатку куряче філе, потім яйця, арахіс, сир та зверху прикрашаємо виноградом. Залишити салат у холодильнику, щоб він просочився.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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